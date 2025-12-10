Πάτρα – Ενωση Συντακτών: Δημοσιογράφοι δέχθηκαν επίθεση ενώ κάλυπταν τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΠΗΝ καταγγέλλει την απαράδεκτη επίθεση με χημικά που δέχθηκαν δημοσιογράφοι το μεσημέρι της Τρίτης, από αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι συνάδελφοι, Κωνσταντίνος Φλαμής, Απόστολος Βουλδής, Χρήστος Στρατουλάκος και Κωνσταντίνα Τσίχλα, δέχθηκαν την απρόκλητη αυτή επίθεση ενώ κάλυπταν το ρεπορτάζ και βρίσκονταν αρκετά μπροστά από τον κύριο όγκο των αγροτών που κατευθύνονταν εκεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΠΗΝ απαιτεί τη άμεση διερεύνηση του περιστατικού και τον καταλογισμό ευθυνών όπου υπάρχουν.

