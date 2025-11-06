Πάτρα: Εντοπίστηκε άνδρας με καταδικαστική απόφαση για κλοπή

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε στην Πάτρα ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για υπόθεση κλοπής.

06 Νοέ. 2025 12:31
Pelop News

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπή.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών σε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση της ποινής του.
