Πάτρα: Εντοπίστηκε άνδρας με καταδικαστική απόφαση για κλοπή

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπή.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών σε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση της ποινής του.

