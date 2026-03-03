Πάτρα: Επαφές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με το νέο Προεδρείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στα νέα γραφεία του Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας στην Πάτρα πραγματοποίησε σήμερα, 3 Μαρτίου 2026, αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με το νέο Προεδρείο του οργανισμού και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Αριστείδη Τσιντώνη και τον Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Κουρμπανά, στο πλαίσιο μιας πρώτης θεσμικής επαφής μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στις μετακινήσεις των αστυνομικών με τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υπηρεσίας τους στις Περιφερειακές Αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες του προσωπικού που υπηρετεί σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα υπεραστικά δρομολόγια. Από πλευράς Ένωσης τονίστηκε η σημασία της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης των αστυνομικών, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η αποτελεσματική ανταπόκριση στα καθήκοντά τους.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα, εκφράζοντας τη διάθεση για συνέχιση της συνεργασίας και διατήρηση ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας, με στόχο την επίλυση θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα την υπηρεσιακή λειτουργία.

