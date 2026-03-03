Πάτρα: Επαφές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με το νέο Προεδρείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας

Στο τραπέζι οι μετακινήσεις αστυνομικών προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Δ.Α. Αχαΐας

Πάτρα: Επαφές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με το νέο Προεδρείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας
03 Μαρ. 2026 16:17
Pelop News

Εθιμοτυπική επίσκεψη στα νέα γραφεία του Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας στην Πάτρα πραγματοποίησε σήμερα, 3 Μαρτίου 2026, αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με το νέο Προεδρείο του οργανισμού και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο, τον Αντιπρόεδρο κ. Αριστείδη Τσιντώνη και τον Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Κουρμπανά, στο πλαίσιο μιας πρώτης θεσμικής επαφής μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στις μετακινήσεις των αστυνομικών με τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υπηρεσίας τους στις Περιφερειακές Αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες του προσωπικού που υπηρετεί σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα υπεραστικά δρομολόγια. Από πλευράς Ένωσης τονίστηκε η σημασία της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης των αστυνομικών, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η αποτελεσματική ανταπόκριση στα καθήκοντά τους.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα, εκφράζοντας τη διάθεση για συνέχιση της συνεργασίας και διατήρηση ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας, με στόχο την επίλυση θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα την υπηρεσιακή λειτουργία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ