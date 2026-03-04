Πάτρα: Επανεκλογή Δάβουλου στην ΕΙΝΑ, η σύνθεση του νέου Προεδρείου

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ)

Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκαν οι κάτωθι:

Πρόεδρος: Δάβουλος Χρήστος (Επιμελητής Β΄Παθολόγος ΠΓΝΠ)

Γραμματέας: Ψαρομυάλου Κατερίνα (Επιμελήτρια Α΄Παθολόγος ΤΕΠ ΠΓΝΠ)

Αντιπρόεδρος: Τάγαρη Πένυ (Διευθύντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝΠ)

Ταμίας: Μελάς Αθανάσιος (ειδικευόμενος Καρδιολογίας ΠΓΝΠ)

Μέλη:

Γιακουμής Αναστάσιος (Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Ιατρός Κ.Υ Κάτω Αχαΐας)

Ντούβας Ιωάννης (Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργός ΓΝΠ Άγιος Ανδρέας)

Παπαγεωργίου Αθανάσιος (Ειδικευόμενος Καρδιολογίας ΠΓΝΠ)

