Πάτρα: Επανεκλογή Δάβουλου στην ΕΙΝΑ, η σύνθεση του νέου Προεδρείου
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Νοσομειακών Ιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ).
Μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέχτηκαν οι κάτωθι:
Πρόεδρος: Δάβουλος Χρήστος (Επιμελητής Β΄Παθολόγος ΠΓΝΠ)
Γραμματέας: Ψαρομυάλου Κατερίνα (Επιμελήτρια Α΄Παθολόγος ΤΕΠ ΠΓΝΠ)
Αντιπρόεδρος: Τάγαρη Πένυ (Διευθύντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝΠ)
Ταμίας: Μελάς Αθανάσιος (ειδικευόμενος Καρδιολογίας ΠΓΝΠ)
Μέλη:
Γιακουμής Αναστάσιος (Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Ιατρός Κ.Υ Κάτω Αχαΐας)
Ντούβας Ιωάννης (Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργός ΓΝΠ Άγιος Ανδρέας)
Παπαγεωργίου Αθανάσιος (Ειδικευόμενος Καρδιολογίας ΠΓΝΠ)
