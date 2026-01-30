Πάτρα: Επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία – «Τα αποθέματα έχουν πέσει επικίνδυνα»

Σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στα νοσοκομεία της περιοχής, με άμεσο αντίκτυπο σε χειρουργεία και μεταγγίσεις για ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία και άλλες αιματολογικές νόσους. Ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες 18–65 ετών να προσέλθουν άμεσα στα κέντρα αιμοδοσίας.

Μετάγγιση αίματος
30 Ιαν. 2026 12:27
Pelop News

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η επάρκεια αίματος στην Πάτρα και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς η μειωμένη προσέλευση στις αιμοδοσίες τις ημέρες των γιορτών, σε συνδυασμό με την έξαρση ιώσεων, έχει οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις που δυσκολεύουν τη διενέργεια χειρουργείων και τις αναγκαίες μεταγγίσεις ασθενών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αχαϊκού Συλλόγου Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας, τα αποθέματα έχουν μειωθεί αισθητά σε όλες τις ομάδες αίματος, σε επίπεδα που δεν επαρκούν για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, γεγονός που –όπως επισημαίνεται– θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ο Σύλλογος απευθύνει άμεση έκκληση σε υγιείς πολίτες ηλικίας 18 έως 65 ετών να διαθέσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους και να προσέλθουν στα κέντρα αιμοδοσίας, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι ασφαλής, σύντομη και μπορεί με μία προσφορά να βοηθήσει έως και τρεις συνανθρώπους μας.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Αίματος Ρίου στο 2613 603667-9. Το ωράριο αιμοδοσίας είναι καθημερινές και αργίες 8:30–14:30 και 17:00–20:30.

Το κάλεσμα κλείνει με το μήνυμα ότι «το αίμα δεν παράγεται, μόνο προσφέρεται», με την προτροπή να μην υπάρξει άλλη αναβολή, καθώς οι ανάγκες είναι άμεσες.

