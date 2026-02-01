Πάτρα: Επενδύσεις και θέσεις εργασίας φέρνει το νέο Masterplan για το λιμάνι

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να παρουσιαστούν στην κυβέρνηση τα αποτελέσματα της νέας στρατηγικής μελέτης του Υπερταμείου για την αξιοποίηση των μεγάλων περιφερειακών λιμανιών και των τουριστικών μαρινών που παραμένουν υπό τον έλεγχό του. Η μελέτη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ο οποίος συγκαταλέγεται στα βασικά λιμάνια του χαρτοφυλακίου και αποτελεί κομβικό σημείο διασύνδεσης της χώρας με τη Δυτική Ευρώπη, ιδίως μέσω της ακτοπλοΐας προς την Ιταλία και την ανατολική Μεσόγειο.

Το λιμάνι της Πάτρας παραμένει δημόσιο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ενταχθεί σε διαδικασία παραχώρησης, σε αντίθεση με άλλα λιμάνια όπως της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου που έχουν ήδη περάσει στον όμιλο Grimaldi. Ωστόσο παραμένει κρίσιμος αναπτυξιακός πυλώνας, με δυνατότητες που ενισχύονται περαιτέρω, ιδιαίτερα μετά την έγκριση του νέου master plan από το ΣτΕ που οριστικοποιεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας του και ανοίγει τον δρόμο για υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων.

Το λιμάνι αναμένεται να μετασχηματιστεί σταδιακά σε πολυλειτουργικό κόμβο εθνικής σημασίας, συνδυάζοντας εμπορευματικές, επιβατικές, ενεργειακές και τουριστικές δραστηριότητες, με έμφαση στις συνδυασμένες μεταφορές, στην πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

Το επόμενο βήμα είναι οι υπογραφές από τα συναρμόδια υπουργεία και η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προκειμένου το master plan να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και να καταστεί πλήρως εκτελεστό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμορφώνεται πλέον σαφές θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση επενδύσεων και έργων αναβάθμισης, που ενισχύουν τη θέση της Πάτρας ως πύλης της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη και την Αδριατική.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για τον λιμένα, καθώς αίρει μια μακρά εκκρεμότητα και επιτρέπει την επιτάχυνση παρεμβάσεων σε επιβατικές, εμπορευματικές και υποστηρικτικές υποδομές, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και περιφερειακή οικονομία.

O ΟΛΠΑ, σχολιάζοντας την εξέλιξη, επισήμανε τα εξής:

«Η έγκριση του Master Plan του λιμένα Πατρών σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την αναβάθμιση του λιμανιού της Πάτρας. Το σχέδιο προβλέπει:

@ Νέες υποδομές σε μεταφορές, ενέργεια και τουρισμό.

@ Ανάπτυξη κρουαζιέρας και νέα μαρίνα 212 θέσεων.

@ Εργα αναβάθμισης για την ακτοπλοΐα και τις εμπορευματικές μεταφορές.

@ Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο ΟΛΠΑ ΑΕ προχωρά με σταθερό σχέδιο σε ένα λιμάνι σύγχρονο, βιώσιμο και λειτουργικό, με θετικό αποτύπωμα για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού είναι η ενίσχυση των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών. Η κατασκευή νέου εμπορευματικού προβλήτα, σε άμεση σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο, μεταβάλλει δομικά τη λειτουργία του λιμανιού. Για πρώτη φορά δημιουργούνται πραγματικές προϋποθέσεις για μεταφορές, με απευθείας σύνδεση πλοίου, τρένου και οδικού άξονα, μειώνοντας κόστος και χρόνους μεταφοράς και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών.

LOGISTICS HUB

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η δημιουργία Πύλης Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, η οποία καλύπτει ένα κρίσιμο θεσμικό κενό και καθιστά το λιμάνι πλήρως λειτουργικό ως σύγχρονο logistics hub. Οι πιστοποιημένοι και ταχύτατοι έλεγχοι αγροτικών και εμπορευματικών φορτίων αίρουν εμπόδια στις εξαγωγές, ειδικά για προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, και ενισχύουν τη διαμετακομιστική δραστηριότητα προς Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία και Αίγυπτο.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το master plan δίνει έμφαση και στον τουρισμό, με αιχμή την ανάπτυξη της κρουαζιέρας μέσω υπο-παραχώρησης, με τον σχετικό διαγωνισμό να προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026. Το παλιό λιμάνι της Πάτρας εντάσσεται στον διεθνή σχεδιασμό του Υπερταμείου, με στόχο την προσέλκυση έμπειρων φορέων και την αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών. Παράλληλα, στον νότιο λιμένα προβλέπεται η ανάπτυξη πράσινου Dry Berth, που ενισχύει τη βιωσιμότητα της Patradise Yacht Marina και επιμηκύνει την τουριστική περίοδο.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Το master plan προβλέπει εκτεταμένες πράσινες και ψηφιακές παρεμβάσεις, με έξυπνο φωτισμό, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και έξι θέσεις cold ironing για την ηλεκτροδότηση πλοίων από την ξηρά. Πέντε θέσεις θα αναπτυχθούν στον Νότιο Λιμένα για Ro-Ro και Ro-Pax πλοία και μία στον Βόρειο Λιμένα για κρουαζιερόπλοια, μειώνοντας εκπομπές, θόρυβο και ενεργειακό κόστος.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

Κεντρικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού του λιμανιού της Πάτρας αποτελεί η πρόβλεψη δημιουργίας βάσης υποστήριξης ερευνών και εξορύξεων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) στη θάλασσα.

Αυτό σημαίνει ότι το λιμάνι δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για μεταφορές, αλλά θα λειτουργεί και ως κέντρο υποστήριξης θαλάσσιων ενεργειακών έργων.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η βάση υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων έχει εξ αρχής προβλεφθεί να λειτουργήσει στο Νότιο Λιμάνι της Πάτρας. Η χωροθέτηση της βάσης στο Νότιο Λιμάνι αποτελεί εγκεκριμένη και τεχνικά κατάλληλη επιλογή, καθώς διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές.

Από τη βάση αυτή θα μπορούν να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται μηχανήματα, να εξυπηρετούνται ειδικά πλοία και τεχνικά συνεργεία και να οργανώνονται εργασίες που θα γίνονται σε θαλάσσιες πλατφόρμες.

Ετσι δημιουργούνται νέες δουλειές υψηλής ειδίκευσης και ανοίγει ο δρόμος για σοβαρές επενδύσεις από μεγάλες εταιρείες.

Κατά πληροφορίες, η κοινοπραξία Chevron-HelleniQ Energy, που πήρε έγκριση για έρευνες νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να επιλέξει το λιμάνι της Πάτρας ως βάση υποστήριξης, ενώ το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiC Energy για το «Οικόπεδο 2» στο βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου θα γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Με τον τρόπο αυτό, η Πάτρα αποκτά πιο σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, καθώς γίνεται κομβικό σημείο για έργα εξόρυξης στη Δυτική Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

