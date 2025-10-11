Πάτρα: Έπεσε η αυλαία για το περίπτερο-σύμβολο έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο – Το μήνυμα του ιδιοκτήτη του ΦΩΤΟ

Ένα γνώριμο σημείο για τους Πατρινούς που ανηφόριζαν στο Ρωμαϊκό Ωδείο για συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, το περίπτερο που στεκόταν για 65 χρόνια στην είσοδο του μνημείου, αποτελεί πια παρελθόν.

Ο ιδιοκτήτης του, ύστερα από 11 χρόνια προσωπικής λειτουργίας, ανάρτησε ένα συγκινητικό σημείωμα στο κλειστό πλέον περίπτερο, εξηγώντας ότι η απομάκρυνση έγινε ύστερα από απαίτηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και για λόγους προστασίας και αισθητικής του αρχαιολογικού χώρου.

Στο μήνυμά του αναφέρει: «Αγαπημένοι μου φίλοι,

Μετά από 65 χρόνια φυσικής παρουσίας του περιπτέρου σε αυτή τη θέση και 11 χρόνια δικής μου παρουσίας, ήρθε η ώρα να πέσουν οι τίτλοι τέλους.

Μετά από απαίτηση και εντολή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, δυστυχώς η θέση αυτή καταργείται και το περίπτερο θα πρέπει να απομακρυνθεί για την καλύτερη προβολή του μνημείου και επειδή η αισθητική του δεν συνάδει με το υπόλοιπο αρχαιολογικό χώρο και θα ενοχλεί την διάβαση των εκατοντάδων επισκεπτών να εισέρχονται σ’ αυτό.

Εμείς θα συνεχίσουμε να τα λέμε από τα Ψηλαλώνια (έξω από το ABBEY).

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από τα βάθη της ψυχής μου για όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίξατε. Ελπίζω από την πλευρά μου κι εγώ να σας εξυπηρέτησα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η απόφαση για την απομάκρυνση εντάσσεται στο εκτεταμένο έργο ανάπλασης και ανάδειξης του Ρωμαϊκού Ωδείου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και την καλύτερη πρόσβαση των επισκεπτών.

Ωστόσο, το κλείσιμο του περιπτέρου αφήνει ένα κενό στην καθημερινότητα της γειτονιάς. Ήταν το μοναδικό περίπτερο της περιοχής και για πολλούς ένα σημείο αναφοράς πριν και μετά τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πατρών και όχι μόνο.

Παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης, θα μετεγκατασταθεί στα Ψηλαλώνια, παραμένει το ερώτημα γιατί δεν δόθηκε η δυνατότητα να συνεχίσει τη λειτουργία του λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, ώστε να παραμείνει παρών στη γειτονιά και να εξυπηρετεί κατοίκους και επισκέπτες.

Η απομάκρυνσή του έρχεται σε μια εποχή που τα περίπτερα στην Πάτρα -και σε όλη τη χώρα- μειώνονται δραματικά, με δεκάδες να κλείνουν λόγω κόστους, γραφειοκρατίας ή έργων ανάπλασης.

Μικρό σε μέγεθος, αλλά μεγάλο σε σημασία, το περίπτερο του Ωδείου έγραψε τη δική του ιστορία. Για τους Πατρινούς που πήγαιναν κάθε καλοκαίρι να δουν παραστάσεις, ήταν πάντα εκεί. Ένα σταθερό κομμάτι της αστικής μνήμης, που τώρα περνά κι αυτό στη σφαίρα της νοσταλγίας.

