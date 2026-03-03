Πάτρα: Επιδότηση για σύνδεση στην αποχέτευση – Ποιοι ιδιοκτήτες μπορούν να πάρουν χρήματα
Σε προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης» προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο που έχει κατασκευάσει η ΔΕΥΑΠ.
Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης», που αφορά στην επιδότηση φυσικών προσώπων ιδιοκτητών ακινήτων να συνδεθούν με το κατασκευασθέν από την ΔΕΥΑΠ δίκτυο Αποχέτευσης.
Η επιδότηση αφορά στην ιδιωτική δαπάνη των συνδέσεων, αφού τα τέλη σύνδεσης της ΔΕΥΑΠ δεν αποτελούν για το πρόγραμμα επιλέξιμη δαπάνη.
Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας των παραπάνω περιοχών, μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην διεύθυνση:
