Πάτρα: Επίσκεψη Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ – Στήριξη στη διατήρηση των τεκμηρίων

Τους χώρους και τα εκθέματα του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ επισκέφθηκε ο συγγραφέας και Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Σταύρος Ζουμπουλάκης, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το αρχειακό υλικό και δεσμευόμενος για στήριξη του έργου συντήρησης.

Πάτρα: Επίσκεψη Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ - Στήριξη στη διατήρηση των τεκμηρίων
22 Ιαν. 2026 11:51
Pelop News

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και συγγραφέα  κ. Σταύρο Ζουμπουλάκη, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Τύπου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).

Πάτρα: Επίσκεψη Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ - Στήριξη στη διατήρηση των τεκμηρίων

Ο κ. Ζουμπουλάκης είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί για πρώτη φορά στους χώρους του Μουσείου και να γνωρίσει από κοντά τα εκθέματα και τα πολύτιμα τεκμήριά του. Δήλωσε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από το εύρος και την ποιότητα των φύλλων των εφημερίδων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του Μουσείου στην καταγραφή της τοπικής ιστορίας, αλλά και στη διαφύλαξη τεκμηρίων που συνδέονται με το παρελθόν και το μέλλον κάθε τόπου. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να στηρίξει το έργο του Μουσείου στον τομέα της συντήρησης των εκθεμάτων, μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Πάτρα: Επίσκεψη Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ - Στήριξη στη διατήρηση των τεκμηρίων

Τον κ. Ζουμπουλάκη υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ,   Κυριάκος Κορτέσης, ο Πρόεδρος του ΤΕΑΣ,  Κώστας Θεοδωρόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος του Ταμείου και μέλος της Διοίκησης του  Θανάσης Μπαμπανέβας, καθώς και η Πρόεδρος του Μουσείου Τύπου  Μαρίνα Ριζογιάννη, με τον Γραμματέα  Γιώργο Ηλιόπουλο.

Την ξενάγηση πραγματοποίησε η υπεύθυνη του Μουσείου Τύπου Κατερίνα Τσίρου, ενώ τον κ. Ζουμπουλάκη συνόδευε η σύμβουλος επικοινωνίας  Ζέτα Ζάχου και ο καθηγητής Θεολογίας Βασίλης Αντωνόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας
13:00 Πάτρα: Νέες καταγγελίες στην «Π» για παλαιές κλήσεις – Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για κατασχέσεις και επιβαλλόμενες προσαυξήσεις
12:51 Πύργος: Μεθυσμένος οδηγός εγκατέλειψε τροχαίο – Σύλληψη και για οδηγό χωρίς δίπλωμα
12:46 Αίγιο: 17χρονος είχε κλέψει κινητό και χρήματα από αυτοκίνητο – Δικογραφία και στους γονείς
12:40 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης «βασιλιάς Καρνάβαλος» στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών
12:36 Πάτρα: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
12:33 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τιμά τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων με τελετή και βραβεύσεις
12:30 Θύελλα Πατρών: Αίτημα προς Βρούτση για αύξηση της χρηματοδότησης
12:27 Θέρμο: Έναρξη συνεργασίας Co2gether – ΚΗΦΗ με δράσεις ενεργού γήρανσης και ενδυνάμωσης μνήμης
12:21 Νταβός: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Όλοι θέλουν να συμμετέχουν», ποιες και πόσες χώρες το αποτελούν
12:14 Πάτρα: Το Λύκειο των Ελληνίδων ανοίγει διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα και το μέλλον της πόλης
12:08 Άνω Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη 56χρονη που χάθηκε στην κακοκαιρία
12:03 «Η αγάπη μου απομένει» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:00 Δολοφονία στο Λιθοβούνι: Προφυλακιστέος ο 44χρονος, δεν έπεισε ο ισχυρισμός του – Κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα και παρουσίασε 8 μάρτυρες
11:57 ΗΠΑ: Σύλληψη 5χρονου μαθητή από την ICE στη Μινεσότα – Καταγγελίες σχολικών αρχών και αντιδράσεις
11:51 Πάτρα: Επίσκεψη Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ – Στήριξη στη διατήρηση των τεκμηρίων
11:48 Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού
11:45 Πάτρα: Ημερίδα για την ελληνική ιατρική αριστεία από τον Όμιλο Inner Wheel Πατρών Βορρά
11:42 Νταβός: Συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
11:36 Πάτρα: «Αχαΐων Αγάπης Γεύμα» από το Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» με Πετράκο και Καμβυσίδη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ