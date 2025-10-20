Πάτρα – Επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο: Ταυτοποίηση ενός ακόμα ατόμου – Συνεχίζεται η έρευνα

Ξετυλίγεται το κουβάρι των «αγνώστων» – πέραν του γνωστού επικεφαλής της «ομάδας κρούσης»- οι οποίοι την περασμένη Τρίτη προπηλάκισαν και τραυμάτισαν τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο έξω από το Αρχαίο Ωδείο. Ταυτόχρονα συνδικαλιστικοί κύκλοι της Πάτρας επαναφέρουν στο προσκήνιο αλλεπάλληλα περιστατικά του πρόσφατου παρελθόντος με τους ίδιους «πρωταγωνιστές», τα οποία αθροιζόμενα φανερώνουν το μέγεθος των «καταδρομικών» επιθέσεων, που δυστυχώς έχουν τύχει της επιείκιας των διωκτικών αρχών.

Από την επεξεργασία των βίντεο που έχει στη διάθεσή της η Ασφάλεια Πάτρας, έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένα ακόμη άτομο που επιτέθηκε στον δημοσιογράφο της «Π». Πρόκειται για στενό συγγενικό πρόσωπο του Δημήτρη Αγγελόπουλου, ο οποίος σε όλες τις «καταδρομικές» επιθέσεις του έχει το πρόσταγμα.

Οι Αρχές, στο μεταξύ, βρίσκονται σε διαδικασία ταυτοποίησης 4-5 ακόμα ατόμων. Μόλις ολοκληρωθεί, αναμένεται τα θύματα της επίθεσης (ας μην ξεχνάμε ότι προπηλακισμό, απειλές και λεκτική βία δέχθηκε και η υπάλληλος του Αρχαίου Ωδείου), να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές μηνύσεις κατά γνωστών πλέον δραστών, οπότε και θα σταλούν ολοκληρωμένες οι δικογραφίες στην Εισαγγελία της Πάτρας.

Το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στις συνδικαλιστικές παρατάξεις όλου σχεδόν του πολιτικού φάσματος είναι ότι στην Πάτρα δρα μια πολυπληθής «ομάδα κρούσης», η οποία όπου δεν πίπτει ο λόγος της τραμπουκίζει, απειλεί και ρίχνει ξύλο, ενώ επί της ουσίας απολαμβάνει ανοχής, «ασυλίας» και -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- ατιμωρησίας από τις διωκτικές αρχές.

Μόνο την τελευταία 8ετία έχουν καταγραφεί 7-8 σοβαρά περιστατικά ομαδικής βίας, σε συνδικαλιστικούς χώρους, αλλά και στους δρόμους, με θύτη το ίδιο πάντα «κόκκινο» συνδικαλιστικό μπλοκ. Οργανωμένα, δηλαδή, εγκληματεί σε βάρος εκπροσώπων άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων, αλλά και σε βάρος απλών αθώων πολιτών, όπως π.χ. ήταν οι πρώην συμβασιούχοι του Δήμου.

Η ανωτέρω περίπτωση, όπως και οι επιθέσεις κατά της πρώην προέδρου του Εργατικού Κέντρου Σταυρούλας Παναγοπούλου Νικολάου και του προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων του Καζίνο Ρίο Δημήτρη Καραγεωργόπουλου καταχωρίζονται στις κραυγαλέες, αλλά δεν είναι οι μόνες σοβαρές και επικίνδυνες κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ίδιας της ζωής των θυμάτων!

Ενδεικτικά αναφέρεται το επεισόδιο σε βάρος του προέδρου των Εργαζομένων ΕΛΤΑ Χρ. Διαμαντόπουλου και του ομολόγου του της COSMOTE Απ. Παπανδρέου που προπηλακίστηκαν, σπρώχθηκαν και γκρεμοτσακίστηκαν στις σκάλες του Εργατικού Κέντρου. Τον ίδιο τρόμο ένιωσε και ένας δύσμοιρος σεκιουριτάς στην είσοδο του κτιρίου της ΔΕΗ όταν το ΠΑΜΕ είχε κινητοποιηθεί για να μην κόβει η Επιχείρηση το ρεύμα σε φτωχούς καταναλωτές την περίοδο των μνημονίων.

Τέλος, μιλώντας στην «Π» ο Δημ. Καραγεωργόπουλος αναφέρεται και σε ένα άγνωστο περιστατικό που έλαβε χώρα το 2023 στα γραφεία του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, εντός του Εργατικού Κέντρου:

«Ημασταν 10 άτομα και ξαφνικά γνωστοί “μάγκες” του ΠΑΜΕ κατέβασαν τον γενικό του ρεύματος και μας επιτέθηκαν μέσα στο σκοτάδι. Τέτοια περιστατικά είναι συνήθη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, το οποίο θεωρούν άντρο τους. Φυσικά, επικεφαλής των “καταδρομέων” είναι πάντα ο ίδιος…».

