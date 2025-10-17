Πάτρα – Επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο: «Τι θα είχε συμβεί αν…»;

«Συνειδητά απέρριψα κάθε πρόσκληση να εμφανισθώ σε μεγάλα ΜΜΕ. Ναι, ασφαλώς υπέστην μια σοκαριστική περιπέτεια, αλλά δεν ήθελα να δω ακόμη πιο παραμορφωμένη, απ’ ό,τι είναι, την εικόνα της Πάτρας»

Πάτρα - Επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο: «Τι θα είχε συμβεί αν...»;
17 Οκτ. 2025 16:00
Pelop News

Προπηλακίσθηκε, κτυπήθηκε, τρομοκρατήθηκε, η αγωνία της συζύγου και των παιδιών του έφτασε στο κατακόρυφο για την κατάσταση της υγείας του, την ώρα που μεταφερόταν με ασθενοφόρο και κολάρο στον λαιμό, στο νοσοκομείο.

Ζήσαμε αυτές τις στιγμές και είναι άφθονο το υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο προκειμένου να ηρωοποιηθεί έτι περαιτέρω. Στάθηκε, όμως, ο συνάδελφός μας Παναγιώτης Ρηγόπουλος στα πολιτισμένα επίπεδα που συμβαδίζουν με την παιδεία του και τρεις μέρες τώρα έχει απαρνηθεί την εκμετάλλευση της περιπέτειάς του.

ΑΡΝΗΘΗΚΕ
Γράφουμε μετά λόγου γνώσεως ότι έχει τηρήσει συνειδητά αυτή τη στάση, γιατί ξέρουμε πόσο πολιορκήθηκε από δεκάδες ΜΜΕ της χώρας, έντυπα και ηλεκτρονικά, να παραχωρήσει τη μια συνέντευξη μετά την άλλη.

Δεν ανταποκρίθηκε. Αντ’ αυτού δυο – τρεις φορές μίλησε ο δικηγόρος του Αλέξης Σκαρμέας. Κι αυτός όχι για να προσπορισθεί τα «15 λεπτά της διασημότητας», αλλά για να υπενθυμίσει όσα επιτάσσει ο νομικός πολιτισμός μας. Οτι ο εντολέας του κατέθεσε μήνυση, ότι υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία πέραν πάσης αμφισβήτησης, από τα οποία προκύπτει ότι ο συνάδελφος δέχθηκε σκαιότατη επίθεση από ένα μπουλούκι ψευτοπαλληκαράδων και ότι τον λόγο, φυσικά, έχει η Δικαιοσύνη. Μέχρις εκεί. Ούτε λάδι στη φωτιά, ούτε τίποτα άλλο.

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ…
Ας σκεφθούμε αν ήταν ανάστροφα τα πράγματα τι θα είχε συμβεί. Αν ένα μέλος του ΠΑΜΕ είχε ξυλοκοπηθεί, έτσι ξεδιάντροπα και άνανδρα. Αλλά καλύτερα ας αφήσουμε στην άκρη αυτή τη σκέψη… Κρατάμε μόνο σαν επιμύθιο μια χθεσινή κουβεντούλα που κάναμε με τον συνάδελφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο και ιδίως τα δικά του λίγα, πλην όμως όλο νόημα λόγια:

«Συνειδητά απέρριψα κάθε πρόσκληση να εμφανισθώ σε μεγάλα ΜΜΕ. Ναι, ασφαλώς υπέστην μια σοκαριστική περιπέτεια, αλλά δεν ήθελα να δω ακόμη πιο παραμορφωμένη, απ’ ό,τι είναι, την εικόνα της Πάτρας. Δεν αξίζει κάθε τρεις και λίγο να χάνει εντυπώσεις η πόλη μας. Δεν της αναλογεί και δεν της αξίζει κάτι τέτοιο. Αν για κάτι θλίβομαι, είναι ότι με τις τραμπούκικες συμπεριφορές στελεχών του ΕΚΠ, χάνει τη χρησιμότητά του στα πεδία των κοινωνικών και λαϊκών αγώνων. Δεν έχω να πω κάτι άλλο…».

Κοντολογίς το θέμα είναι αν η σωστή και πολιτισμένη στάση του θύματος προβληματίζει, αν μη τι άλλο, τα μέλη που απαρτίζουν την Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ, τα οποία αιδημόνως έχουν σιωπήσει…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:37 Ο Ανδρέας Κατσανιώτης στην 71η Ετήσια Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ
18:30 Πάτρα – Πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Ενα βήμα πιο κοντά στην κατεδάφιση ΦΩΤΟ
18:23 Ρόδος: Το 3χρονο κοριτσάκι μπήκε μόνο του στην πισίνα χωρίς να το προσέχει κανένας – Ελεύθεροι οι συλληφθέντες
18:19 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Οδυσσέας Μαγκαφάς με τον Αντώνη Κουνάβη
18:15 Αθήνα: Συνελήφθη 31χρονος που στρατολογούσε ανήλικα για να κλέβουν τσάντες στο κέντρο
18:07 Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής
18:00 Ενστάσεις και διευκρινίσεις περί Αλέξη Τσίπρα: Κ. Σπαρτινός και Ν. Κοντοές ξεκαθαρίζουν τη θέση τους
17:53 Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στην Πάτρα – Πού θα το δείτε και θα φωτογραφηθείτε μαζί του
17:45 Οι υποψήφιοι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League
17:37 Σταύρος Δημοσθένους: Ποιός ήταν ο 49χρονος Κύπριος που δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι του
17:30 Το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων έτοιμο να υποδεχθεί τη νέα σεζόν – Αγριος: «Πιο κοντά για υποδομή 4 εποχών»
17:23 Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος έκλεισε το τηλέφωνο και «βούτηξε» στο κενό από τον 24ο όροφο
17:15 Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Τον είδα να σκοτώνει τον θείο μου και τον επιστάτη»
17:07 Δαρείος: «Οι πρεμιέρες κρύβουν πάντα κινδύνους»
17:00 Πάτρα – 12ο Δημοτικό Σχολείο: Οδεύει για ματαίωση το έργο
16:53 Γρεβενά: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη από «λογιστή» που άρπαξε 5.000 ευρώ
16:45 Τι αποκάλυψε η Αννίτα Πάνια για τον Μπονάτσο
16:37 Οι «σφυρίχτρες« για τις κρίσιμες μάχες ΝΟΠ-ΝΕΠ
16:30 Ξενοδοχείο της Πάτρας κλείνει για ανακαίνιση
16:23 Τσίτζίνα: Η κρυμμένη γοητεία του Πάρνωνα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ