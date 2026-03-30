Πάτρα: Επιτυχία για την παιδική παράσταση της Πολυφωνικής που ένωσε θέατρο, φύση και προσφορά

Με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση παρουσιάστηκε την περασμένη Πέμπτη η παιδική παράσταση «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό», από το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής, σε μια δράση που ένωσε το θέατρο με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η παράσταση δόθηκε σε δύο παρουσιάσεις και την παρακολούθησαν συνολικά 230 μαθητές και μαθήτριες από το 15ο, 19ο και 76ο Νηπιαγωγείο, καθώς και από το 2ο και το 23ο Δημοτικό Σχολείο. Οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν αφιλοκερδώς, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας.

Οι μικροί θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ζωντανή σκηνική σύνθεση με μουσική, χιούμορ και έντονα οπτικά στοιχεία, καθώς στη σκηνή ζωντάνεψαν δέντρα και ψάρια, μεταφέροντας με τρόπο άμεσο και φιλικό προς τα παιδιά μηνύματα για τη σημασία της φύσης, του νερού και του ήλιου. Παράλληλα, η δράση απέκτησε και κοινωνικό πρόσημο, αφού συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Πατρέων.

Τον συντονισμό της συνολικής δράσης είχε η διευθύντρια του Θεατρικού Εργαστηρίου της Πολυφωνικής και δημοτική σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, η οποία είχε και τη διασκευή, δραματοποίηση και σκηνοθεσία της παράστασης.

Τα κείμενα υπογράφουν οι Άννα Δενδρινού, Πάνος Ζάχαρης, Αργύρης Χιόνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος και Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, ενώ την επιμέλεια και κατασκευή των κουστουμιών ανέλαβε ο Δημήτρης Ράπτης. Οι στίχοι είναι των Σωτήρη Πενιά και Μάρθας Βασκαντήρα, ενώ τη μουσική επένδυση και τη μελοποίηση επιμελήθηκαν οι Σωτήρης Πενιάς, Βασιλική Σιατερλή και Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου.

Στους ρόλους των αφηγητών και στο τραγούδι συμμετείχαν ο Σωτήρης Πενιάς με την κιθάρα του και η Βασιλική Σιατερλή. Στους ρόλους των δέντρων εμφανίστηκαν οι Βασιλική Αραβαντινού, Μαριάννα Γεωργοπούλου, Κρίστη Δούβρη, Ιωάννα Θεριστοπούλου και Μαρία Πετροπούλου, ενώ ο Βασίλης Γιαννακόπουλος υποδύθηκε τον Μπάμπη, ο Παναγιώτης Ζήσης Αποστόλου τον Λυκούργο και ο Ανδρέας Κατσαρός τον Λάκη.

Στον κόσμο των ψαριών συμμετείχαν οι Κατερίνα Αντύπα, Γιώργος Αρβανίτης, Αγγελική Λινάρδου, Εβελίνα Λίτσα, Γιώργος Μάντζαρης, Άλσιρις Τάσση, Άννα Χαρμπίλα και Χριστιάνα Χυτοπούλου, ενώ η Ζωή Τσερεμέγκλη εμφανίστηκε ως Θαλασσιά, η Κρίστη Δούβρη ως Μόλυνση και η Βασιλική Σιατερλή ως Ρύπανση. Βοηθός του Θεατρικού Εργαστηρίου ήταν η Ιωάννα Ξάνθη.

Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος του κειμενικού υλικού αντλεί έμπνευση από το παραμύθι της Άννας Δενδρινού «Ψάρια στον γιαλό με πλακάτ και με πανό» από τις εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή, καθώς και από τα κόμικ του Πάνου Ζάχαρη και το έργο «Υπήκοοι δίχως βασιλιά» του Αργύρη Χιόνη.

