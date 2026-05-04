Πάτρα: Έρχεται η παράσταση «Πόντος ο Ξακουστός»

04 Μάι. 2026 10:33
Οι Π.Η.Τ. (Πάθος Ήθος Ταλέντο), ο ερασιτεχνικός και δημιουργικός θίασος, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 19:00 , θα εμφανιστεί στο Θεατράκι Μαρίνας Πατρών. Οι ταλαντούχοι και παθιασμένοι ηθοποιοί με στεντόρεια φωνή και εμβληματική εμφάνιση παρουσιάζουν στην αμφιθεατρική σκηνή κάτι… ΠΟΝΤΙΑΚΟ!!!!

Έχετε Ποντιακή καταγωγή; Είτε ναι είτε όχι, μέσω αυτής της θεατρικής παράστασης, θα έχετε την ευκαιρία να μεταβείτε στο παρελθόν του Ποντιακού Ελληνισμού. Θα δείτε Ποντιακούς χορούς, θα ακούσετε αφηγήσεις για οικογένειες σπουδαίων ανθρώπων από εκπροσώπους – απογόνους  πρώτης και δεύτερης γενιάς.

Η κ. Σωσώ Ψωμιάδου – Μπέτσου,  ο κ. Ασημάκης Παπαδόπουλος και η κ. Αγαθή Καραβασίλη θα αποτελέσουν με τις αφηγήσεις τους τη γέφυρα μεταξύ του Πόντου του παρελθόντος και του Πόντου του παρόντος. Οι αφηγητές πλαισιώνονται από μέλη των Π.Η.Τ. και από χορευτές του “ΦΑΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ”.

Αν θέλετε να γνωρίσετε όλες τις ιστορικές στιγμές του Αλησμόνητου Πόντου, από τη Μυθολογία μέχρι τον ξεριζωμό των Ποντίων  από τα ιερά χώματα της πατρίδας τους και την εγκατάστασή τους, στις προσφυγικές συνοικίες της μητέρας Ελλάδας, καθήστε άνετα στις θέσεις σας, αφήστε ελεύθερα το μυαλό και τη ψυχή να απολαύσουν αυτές τις ανεπανάληπτες  γλυκόπικρες στιγμές. Λοιπόν, «Πόντος ο Ξακουστός», ο τίτλος της παράστασης, μια ιστορική και καλλιτεχνική διαδρομή στην ιστορία και στις μνήμες του Πόντου και στον βίαιο ξεριζωμό ενός λαού που επιμένει να υπάρχει ποικιλοτρόπως !

Σας περιμένουμε !

Όλ’ τ’ εμετέρ’ να έρταν !

