Πάτρα: Έρχεται ο Κυρανάκης για το τρένο – Ζητούμενο η συμφωνία

Την ερχόμενη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, αναμένεται να ανοίξει ο φάκελος του τρένου στην Πάτρα, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης έρχεται στην πόλη και καλεί τους τοπικούς φορείς σε διάλογο για την μελλοντική προοπτική του έργου που έχει παγώσει.

Η έλευση του κ. Κυρανάκη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω της δημόσιας πρόσκλησης που έχει απευθύνει ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης προς τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το έργο, αλλά και εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων στις Βρυξέλλες, που ανέτρεψαν το τοπίο χρηματοδότησης.

Μετά τη διπλή απόρριψη του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οριστικό κλείσιμο του χρηματοδοτικού μηχανισμού CEF 2, η σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας βρίσκεται –τουλάχιστον προς το παρόν– εκτός ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής ομπρέλας. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί ασφυκτική πίεση και αβεβαιότητα, καθώς το έργο, στη μορφή της πλήρους υπογειοποίησης μέχρι το λιμάνι, απαιτεί σημαντικούς πόρους που σήμερα δεν είναι διασφαλισμένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», το μόνο σχέδιο που φαίνεται να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη είναι μια εναλλακτική «προσωρινή» λύση, την οποία είχε κληθεί να μελετήσει ο ΟΣΕ από την προηγούμενη διοίκησή του: ένα μοντέλο «ελαφρού τρένου» προϋπολογισμού 300–350 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει κανονικοποίηση της γραμμής, κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού στον Άγιο Διονύσιο με χώρο στάθμευσης και προοπτική επέκτασης προς Κάτω Αχαΐα, Αίγιο και μελλοντικά προς Πύργο. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί επίσημα, γεγονός που καθιστά την επίσκεψη Κυρανάκη καθοριστική.

Η σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Γεωργικής Σχολής με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων της Πάτρας –Περιφέρεια, Δήμος, Επιμελητήριο, ΤΕΕ κ.ά.– αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι ο αναπληρωτής υπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του και θα κομίσει κάποια πρόταση. Το ζητούμενο είναι αν αυτή η πρόταση θα αποτελεί μια νέα, ρεαλιστική εκδοχή του έργου ή μια λύση ανάγκης μέχρι να επανέλθει το ζήτημα σε τροχιά χρηματοδότησης, η οποία προς το παρόν δεν μπορεί να είναι διαφορετική από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων.

Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η στάση του Δήμου Πατρέων. Ο κ. Πελετίδης έχει επαναλάβει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί επιφανειακή διέλευση από τον αστικό ιστό και έχει ζητήσει προσωπική τοποθέτηση από τον πρωθυπουργό για το αν εγκαταλείπεται οριστικά ο σχεδιασμός της υπογειοποίησης που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν ο Δήμος θα προσέλθει στον διάλογο με τον κ. Κυρανάκη ή αν θα επιμείνει στην πολιτική πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας καθαρές απαντήσεις πριν από οποιαδήποτε συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η Τετάρτη αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για ένα έργο που καθορίζει την ανάπτυξη της Πάτρας. Η πόλη αναμένει επιτέλους να μάθει ποια λύση βρίσκεται στο τραπέζι –και κυρίως, ποια από όλες μπορεί να υλοποιηθεί.

