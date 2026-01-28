Πάτρα: Έρχονται 74 προσλήψεις για καθαριότητα και φωτισμό από το Δήμο – «Ξεμπλόκαραν» ακόμα 54 θέσεις

Στον Ειδικό Κύκλο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων του υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2026 εντάσσεται ο Δήμος, με στόχο την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε κρίσιμες ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός. Το θέμα εισηγήθηκε στο αρμόδιο όργανο ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Διονύσης Πλέσσας, παρουσιάζοντας τα δεδομένα και τις δυνατότητες του Δήμου στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου.

Ο Ειδικός Κύκλος Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2026 αφορά την υποβολή αιτημάτων για πρόσληψη τακτικού προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων, ΔΕΥΑ και ΦΟΔΣΑ. Οι προσλήψεις αυτές προβλέπεται να καλυφθούν οικονομικά από τα ανταποδοτικά έσοδα των υπηρεσιών και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου από τον περασμένο Οκτώβριο.

Οπως έχει επισημανθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό, έχοντας χάσει περίπου το ένα τρίτο του μόνιμου προσωπικού τους σε σύγκριση με το 2011. Η υποστελέχωση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ζητήματα που καταγράφονται, κατά διαστήματα, στην καθαριότητα της πόλης.

Από το περασμένο καλοκαίρι, η «Π» έχει αναδείξει ότι ο Δήμος Πάτρας βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης ενός νέου συνολικού σχεδιασμού για την καθαριότητα. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει την ενίσχυση του προσωπικού, τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων, αλλά και πιθανές αλλαγές στη χωροθέτηση των κάδων, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης.

Οπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Διονύσης Πλέσσας, η νέα εγκύκλιος δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να υποβάλουν αιτήματα για τακτικό προσωπικό στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να καλύψουν τη μισθοδοσία. «Είναι ένα σημαντικό θέμα. Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε μόνιμες προσλήψεις με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι που διαχρονικά δεν ικανοποιείται από τις κυβερνήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος κατέληξε ότι μπορεί να αναλάβει το κόστος για συνολικά 74 θέσεις τακτικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 62 αφορούν την καθαριότητα και οι 12 τον ηλεκτροφωτισμό. Οπως διευκρίνισε ο κ. Πλέσσας, το σχετικό αίτημα θα υποβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου για να προχωρήσουν οι διαδικασίες των προσλήψεων, ενώ η διεκδίκηση μόνιμων προσλήψεων από τον κρατικό προϋπολογισμό θα συνεχιστεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εξέλιξη της διαδικασίας για την πρόσληψη 54 εργαζομένων με οκτάμηνες συμβάσεις, που είχε προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προσωρινά αποτελέσματα είχαν εκδοθεί, ωστόσο υπήρξαν τρεις ενστάσεις στον ΑΣΕΠ. Οπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, οι ενστάσεις απορρίφθηκαν και οι εργαζόμενοι αναμένεται να προσληφθούν έως την Πέμπτη, ενισχύοντας άμεσα τις υπηρεσίες του Δήμου.

