Πάτρα: Έρευνες στις εκβολές του Γλαύκου για ψαρά που αγνοείται

Στην Πάτρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου.

Μάλιστα η επιχείρηση συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και όχημα του Λιμενικού που επιχειρεί από ξηράς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στη θαλάσσια όσο και στην παράκτια ζώνη γύρω από τις εκβολές, με τις αρμόδιες δυνάμεις να «χτενίζουν» συστηματικά την περιοχή, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον αγνοούμενο άνδρα. Πάντως μέχρι στιγμής, οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Βέβαια οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της επιχείρησης.

