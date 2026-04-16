Πάτρα: Έργο 1,5 εκατ. ευρώ για νέα πεζοδρόμια και παρεμβάσεις γύρω από σχολεία και στο Ρίο

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει νέο έργο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στον Δήμο Πατρέων, μετά την υπογραφή της σύμβασης στο Δημαρχείο. Η παρέμβαση αφορά κατασκευές και επισκευές πεζοδρομίων, μικρά τεχνικά έργα και τοπικές ασφαλτοστρώσεις σε Κεντρικό, Αρκτικό Διαμέρισμα και Ρίο.

16 Απρ. 2026 12:50
Pelop News

Νέα παρέμβαση μεγάλης κλίμακας για την καθημερινότητα των πεζών και την ασφάλεια στις γειτονιές της Πάτρας παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης, καθώς την Πέμπτη 16 Απριλίου υπεγράφη στο Δημαρχείο η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή – επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Αρκτικού – Κεντρικού Διαμερίσματος και Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2022)», με προϋπολογισμό μελέτης 1.500.000 ευρώ.

Το έργο αφορά ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων σε δρόμους των συγκεκριμένων περιοχών του Δήμου Πατρέων και περιλαμβάνει την κατασκευή νέων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, την ανακατασκευή φθαρμένων τμημάτων, αλλά και τη συντήρηση υφιστάμενων υποδομών όπου υπάρχουν σοβαρές ανάγκες. Σύμφωνα με το διαθέσιμο ρεπορτάζ, βασικός στόχος είναι να βελτιωθεί η καθημερινή μετακίνηση των πεζών και να ενισχυθεί η προσβασιμότητα σε σημεία με αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο ή ελλείψεις υποδομών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις παρεμβάσεις γύρω από σχολικά συγκροτήματα και δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, εκεί όπου η ασφαλής διέλευση πεζών, μαθητών και ατόμων με αναπηρία αποτελεί σταθερό ζητούμενο. Παράλληλα, το έργο προβλέπει παρεμβάσεις και σε δρόμους όπου δεν υπάρχουν καθόλου πεζοδρόμια, κάτι που αναμένεται να καλύψει χρόνια κενά σε βασικές αστικές υποδομές.

Το τεχνικό αντικείμενο δεν περιορίζεται μόνο στα πεζοδρόμια. Προβλέπονται επίσης μικρά τεχνικά έργα, όπως τοιχεία αντιστήριξης πρανών, αλλά και ασφαλτοστρώσεις μικρής κλίμακας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο, η εργολαβία αποκτά πιο συνολικό χαρακτήρα, αφού δεν αγγίζει μόνο την εικόνα των δρόμων αλλά και σημεία που συνδέονται με τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του δημόσιου χώρου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ, με σχετική εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων. Το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον θα στραφεί πλέον στο χρονοδιάγραμμα έναρξης και στην ταχύτητα με την οποία θα περάσουν οι υπογραφές στην πράξη, σε ένα πεδίο όπου οι ανάγκες της πόλης παραμένουν μεγάλες και απολύτως ορατές στην καθημερινότητα.

