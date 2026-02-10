Πάτρα: Ετοιμα σε χρόνο-ρεκόρ τα αντιδιαβρωτικά έργα στα καμμένα ΦΩΤΟ
Αυτοψία Παπασταύρου στα αντιπλημμυρικά έργα των Συχαινών
Σε χρόνο-ρεκόρ και σε ποσοστό που αγγίζει το 95% με 97% έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στην περιοχή των Συχαινών, σε πυρόπληκτη έκταση από τις μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου. Εξι μήνες μετά την καταστροφή, το έργο βρίσκεται ουσιαστικά στο στάδιο της παράδοσης, αποτυπώνοντας ένα σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα παράδειγμα ταχείας και αποτελεσματικής αποκατάστασης. Την εικόνα της σχεδόν πλήρους ολοκλήρωσης διαπίστωσαν επί τόπου, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Οι παρεμβάσεις αφορούν κρίσιμα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, με στόχο τη θωράκιση της περιοχής και την αποτροπή νέων κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Τα έργα υλοποιούνται από την «Coca-Cola 3E Ελλάδος», η οποία ανέλαβε ρόλο αναδόχου αποκατάστασης πληγεισών περιοχών, στο πλαίσιο του θεσμού του «Ιδιώτη Αναδόχου». Το συγκεκριμένο μοντέλο επέτρεψε την άμεση εκκίνηση των εργασιών, παρακάμπτοντας τις συνήθεις χρονοβόρες διαδικασίες, χωρίς εκπτώσεις στη διαφάνεια, την επιστημονική τεκμηρίωση και την ποιότητα κατασκευής.
“ΕΡΓΑ, ΟΧΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ”
Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκαθάρισε ότι η παρουσία του στην περιοχή δεν είχε χαρακτήρα εξαγγελιών. Οπως τόνισε, «δεν ήρθαμε εδώ για υποσχέσεις, αλλά για να επιβλέψουμε συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που βρίσκονται ήδη σε φάση ολοκλήρωσης». Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη της Πολιτείας δεν σταματά στη διαχείριση της καταστροφής. «Η αποκατάσταση δεν είναι μόνο θέμα αποζημιώσεων, αλλά κυρίως πρόληψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των περιοχών που δοκιμάστηκαν» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ο υπουργός σημείωσε ότι η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα του έργου οφείλονται στη σύμπραξη του κράτους, της Περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δασικών υπηρεσιών και συνεταιρισμών, καθώς και του ιδιωτικού τομέα. «Οταν όλοι λειτουργούν συντονισμένα, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι άμεσο και ουσιαστικό» σημείωσε. Στο ίδιο πλαίσιο, ευχαρίστησε δημόσια την Coca-Cola 3E και το Ιδρυμα Coca-Cola HBC τόσο για τη δωρεά των μελετών των έργων όσο και για το κοινωνικό πρόγραμμα ανακούφισης των πυροπλήκτων, κάνοντας λόγο για έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία. Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου εξήρε το γεγονός ότι τα έργα υλοποιήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη παρέμβαση ήταν καθοριστική για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Οπως τόνισε, «η έγκαιρη δράση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην αποκατάσταση και στην επανάληψη της καταστροφής».
“ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ”
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, χαρακτήρισε τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στον Μείλιχο ως «καλό παράδειγμα» παρέμβασης που συνδυάζει ταχύτητα, ποιότητα και συνεργασία. Το έργο βρίσκεται ουσιαστικά στο 95%-97% της ολοκλήρωσής του, αποδεικνύοντας ότι κρίσιμες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται έγκαιρα με σωστό συντονισμό και πλαίσιο δράσης. Ο κ. Φαρμάκης τόνισε την άρτια επιστημονική εκτέλεση, τη συμβολή των δασικών υπηρεσιών και τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου η εταιρική κοινωνική ευθύνη του αναδόχου συνδυάστηκε με τη θεσμική υπέρβαση της Πολιτείας. Η έγκαιρη υλοποίηση καθιστά την πρωτοβουλία «δείκτη» για το πώς πρέπει να ενεργεί η διοίκηση σε περιβαλλοντικές κρίσεις, ενώ δείχνει πρακτικά πώς η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να προστατεύει ζωές, περιουσίες και τοπικές κοινωνίες.
“ΤΑΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ”
Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος τόνισε ότι μετά τη μεγάλη πυρκαγιά υπήρχε άμεσος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων που θα απειλούσαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Η άμεση παρέμβαση αποκατάστασης στις πυρόπληκτες εκτάσεις, συνολικής επιφάνειας περίπου 8.900 στρεμμάτων, περιλάμβανε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις κρίσιμες λεκάνες απορροής στον Πείρο και στον Μείλιχο. Ο κ. Μπονάνος υπογράμμισε ότι καθοριστικό ρόλο στην ταχεία υλοποίηση έπαιξε η δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ από την Coca-Cola, που επέτρεψε ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διάβρωσης και φυσική αναγέννηση του οικοσυστήματος. Οπως σημείωσε, μέσα σε μόλις δύο έως τρεις μήνες από την υπογραφή με τον ανάδοχο, παρουσία και του υπουργού κ. Παπασταύρου, το έργο έφτασε ουσιαστικά στο στάδιο της παράδοσης, κάτι που θα ήταν αδύνατο με τις συνήθεις δημοσιονομικές διαδικασίες.
