Πάτρα: Έτοιμος ο ποδηλατοδρόμος στην Αγ. Νικολάου

Έτοιμος είναι εδώ και λίγες ώρες το κομμάτι ποδηλατοδρόμου στον πεζόδρομο της Αγίου Νικόλαου.

Πρόσφατα έπεσε και το τελευταίο κομμάτι ασφαλτόστρωσης και πλέον είναι 2025 ολοκληρωμένο.

Βέβαια, ακόμα δεν έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία, καθώς η λογική λέει ότι αυτό θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί και το κομμάτι ποδηλατοδρόμου που προς το πάνω μέρος της Αγίου Νικολάου στο οποίο ακόμα οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.

Αλλωστε, ο σχεδιασμός είναι ο ποδηλατοδρόμος της Αγίου Νικόλαου να συνδεθεί με τον ποδηλατοδρόμο της Αγίου Ανδρέου.

