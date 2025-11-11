Πάτρα: «Εβρεξε» σοβάδες σε Κορίνθου και Παναχαϊκού – Σύμπ-πτωση ή… προειδοποίηση;

Η Πάτρα μοιάζει πια με μια πόλη που ραγίζει, με αρκετά κτίριά της να λυγίζουν από το βάρος της ιστορίας που κουβαλούν.

Χθες το πρωί, δύο νέα περιστατικά ήρθαν να προστεθούν στον μεγάλο κατάλογο των επικίνδυνων φθορών που απειλούν την καθημερινότητα στο κέντρο. Πρώτα, στην οδό Παναχαϊκού, τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας και κατρακύλησαν στο πεζοδρόμιο, χτυπώντας διερχόμενο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο επέβαινε μια μητέρα με το παιδί της. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, αν και οι σοβάδες έπεσαν ελάχιστα μέτρα από έναν πεζό που περνούσε εκείνη τη στιγμή.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την Αστυνομία, ενώ κάτοικοι της περιοχής επεσήμαναν ότι στο συγκεκριμένο κτίριο έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν φθορές που δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ.

Λίγη ώρα αργότερα, στην οδό Κορίνθου, αμέσως μετά τη Γούναρη, σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος οροφής από το εγκαταλελειμμένο κτίριο που στέγαζε το φωτογραφείο «Στρατηγόπουλου», δίπλα από την παλαιά Νομαρχία. Η Αστυνομία απέκλεισε το πεζοδρόμιο, με τους πεζούς να αναγκάζονται να κινούνται προσωρινά πάνω στο οδόστρωμα. Το κτίριο, που παραμένει χρόνια ασυντήρητο, έχει αποτελέσει επανειλημμένα πηγή κινδύνου: σπασμένα γυαλιά, μπάζα, ακόμη και κομμάτια τοίχου έχουν εντοπιστεί στο πεζοδρόμιο.

Τα δύο περιστατικά αποτυπώνουν το χρόνιο και οξυμένο πρόβλημα συντήρησης πολλών παλαιών κτιρίων στην Πάτρα. Η φθορά του χρόνου, η υγρασία, οι συνεχείς βροχοπτώσεις και η έλλειψη ελέγχων δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μηχανικών, δεκάδες κτίρια στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης παρουσιάζουν επικίνδυνες φθορές, χωρίς να έχουν κριθεί επισήμως ακατάλληλα.

Το πρόβλημα, όπως αναφέρουν τεχνικοί κύκλοι, οφείλεται τόσο στην αδιαφορία ή την αδυναμία ορισμένων ιδιοκτητών να συντηρήσουν τα ακίνητά τους, όσο και στην ανυπαρξία συστηματικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αρκετά ακίνητα είναι παλαιά, με πολλούς συνιδιοκτήτες, ενώ άλλα εμπλέκονται σε γραφειοκρατικές ή νομικές εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα να παραμένουν χωρίς συντήρηση για δεκαετίες.

Κάθε φορά που σημειώνεται έντονη βροχόπτωση, τα περιστατικά αυξάνονται: σοβάδες αποκολλώνται, μπαλκόνια υποχωρούν, οροφές καταρρέουν. Παρά τα επανειλημμένα συμβάντα, δεν υπάρχει ακόμη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και ελέγχου. Και όλα αυτά, ενώ τον περασμένο Μάιο, ένας 59χρονος άνδρας είχε σκοτωθεί μετά από πτώση σοβάδων και μαρμάρων από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Ρήγα Φεραίου.

