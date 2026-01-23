Πάτρα εξαφάνιση 16χρονης: Η «μυστική» φίλη στου Ζωγράφου, τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Η απάντηση των Γερμανικών Αρχών, για τη «Λόρα» που εθεάθη στο Βερολίνο, σύμφωνα με μαρτυρία.

Πάτρα εξαφάνιση 16χρονης: Η «μυστική» φίλη στου Ζωγράφου, τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ
23 Ιαν. 2026 8:25
Pelop News

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, από την Πάτρα έχουν εστιάσει σε μια κοπέλα που γνωρίστηκε με ανήλικη το περασμένο καλοκαίρι.

Πρόκειται για μια άγνωστη φίλη της Λόρα, που ονομάζεται Άννα. Έχει ουκρανική καταγωγή, είναι 18 ετών και μένει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου. Τα δύο κορίτσια μιλούν και ρωσικά και γνωρίστηκαν το καλοκαίρι, όταν η νεαρή ταξίδεψε στην Πάτρα για διακοπές.

«Είναι από Ουκρανία και μιλάει ρωσικά. Επειδή και η Λόρα μιλάει ρωσικά. Η Λόρα το καλοκαίρι είχε γνωρίσει κάποιο κορίτσι γύρω στα 18. Οι φίλες της έχουν πει κάποιες πληροφορίες ότι το κορίτσι το λένε Άννα. Είναι 18 χρονών. Μίλαγε στις φίλες της για κάποιο κορίτσι που είχε βρει », ανέφερε μάρτυρας στο Star.

Οι Λόρα φέρεται να είχε πει σε φίλες της ότι η Άννα είχε γνωρίσει και τους γονείς της, την οποία, σύμφωνα με την ίδια δε την συμπάθησαν.

Η 16χρονη λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί, είχε μιλήσει ξανά στις φίλες της για την Άννα: «Μία μέρα πριν εξαφανιστεί, είχαμε βγει μια βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει και για μια φίλη της, 18 χρονών, που τη λένε Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα», δήλωσε μάρτυρας.

Οι αρχές εξετάζουν την συγκεκριμένη πληροφορία. Πράγματι προκύπτει ότι η αναφορά στην Άννα ήταν συχνή, όμως αυτό που δημιουργεί ερωτήματα είναι πώς κανείς δεν την είχε δει ενώ άκουγαν για εκείνη από το καλοκαίρι. Οι γονείς της Λόρα δε θυμούνται την ύπαρξη της Άννας.

Με βάση τα γεγονότα από την αστυνομία εξετάζονται δύο σενάρια.

– η Λόρα να έπλασε την ύπαρξη της Άννας για να σχεδιάσει τη φυγή της χωρίς να κινήσει υποψίες

– η νεαρή υπάρχει και γι’ αυτό η Λόρα διέγραψε τα social media, για να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους

Από εκεί και πέρα οι γερμανικές Αρχές απάντησαν στην ΕΛΑΑΣ για τη μαρτυρία της γυναίκας που υποστηρίζει ότι είδε τη Λόρα στον προαστιακό στο Βερολίνο. Η ταυτοποίηση δεν μπορεί να γίνει, καθώς το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στον προαστιακό διαγράφεται μέσα σε 48 ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:13 Άστρος Κυνουρίας: Τελευταίο αντίο στον 53χρονο λιμενικό – Η Βουλή αναλαμβάνει τη στήριξη του ανήλικου παιδιού του
12:02 Στα χέρια της αστυνομίας στην Αμαλιάδα γυναίκα με ποινή φυλάκισης για κλοπή
11:57 Αγρίνιο: Σύλληψη γυναίκας με καταδικαστική απόφαση για κλοπή – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών
11:55 Φυματίωση σε φυλακές Κασσαβέτειας: Ανήλικος και ενήλικος κρατούμενος με ενεργή νόσο – Έλεγχοι σε όλους τους κρατούμενους
11:51 Κυλλήνη: Συλλήψεις για αυτοσχέδιους καταυλισμούς χωρίς υποδομές – Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία
11:50 Η ΝΕΠ στη Χειμερινή Ημερίδα Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών
11:49 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου
11:47 Ισίδωρος Κούβελος για ΔΕΗ Tour of Hellas: «Δύναμη για τη χώρα μας οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις»
11:45 Αχαΐα: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις οδικής ασφάλειας – Οδήγηση χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ
11:38 Συναγερμός για τη γρίπη: Δύο παιδιά στη ΜΕΘ, διασωληνωμένο 3χρονο – Αύξηση 30% στις παιδιατρικές νοσηλείες
11:35 Πάτρα: Παράνομο ρεύμα σε σπίτια – Δύο άνδρες στα χέρια της αστυνομίας
11:30 Πάτρα: Ασθενείς λιμνάζουν στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ – Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε κλινικές
11:26 Λαθραία τσιγάρα σε σπίτι στην Πάτρα – Συνελήφθη γυναίκα
11:23 Δήμος Ερυμάνθου: Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2026 με έμφαση σε έργα, κοινωνική πολιτική και καθημερινότητα
11:22 Πάτρα: Το «Πανεπιστήμιο πάει Καρναβάλι»
11:20 Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα σήμερα: τάσεις και ευκαιρίες
11:18 Σοκ στο Ασβεστοχώρι: 14χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 16χρονη αδελφή του
11:14 Σχέδιο Τραμπ για Γροιλανδία: Πυραύλοι, βάσεις και πρόσβαση «χωρίς τέλος»
11:11 Μαρία Καρυστιανού: «Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα» – Αιχμές για τη δίκη των Τεμπών και το νέο πολιτικό εγχείρημα
11:10 Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ