Πάτρα-Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Ενδείξεις ότι δεν έχει φύγει από τη χώρα – Βρέθηκε η τσάντα της

Εντατικά συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να επικεντρώνονται πλέον στην περιοχή της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από τα έως τώρα δεδομένα δεν προκύπτει ότι η ανήλικη έχει εξέλθει από τη χώρα. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να εντοπιστούν οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσε. Ωστόσο, τα κινητά τηλέφωνα που σχετίζονται με την υπόθεση παραμένουν απενεργοποιημένα.

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες

Την ίδια ώρα, πολίτης εντόπισε τσάντα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων και την παρέδωσε στις Αρχές. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ανήκει στη 16χρονη, γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Παράλληλα, αυτοβούλως παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια ο άνδρας που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με τη Λόρα λίγο πριν την εξαφάνισή της. Όπως υποστήριξε, πήγε μαζί με την κόρη του για να αγοράσουν μεταχειρισμένο κινητό τηλέφωνο, το οποίο η ανήλικη είχε αναρτήσει προς πώληση μέσω αγγελίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μετά τη συνάντηση, ο άνδρας και η κόρη του αποχώρησαν με όχημα, ενώ η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον οδηγό του ταξί, ο οποίος επιβεβαίωσε τόσο το σημείο επιβίβασης όσο και το σημείο αποβίβασης της ανήλικης στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου χάνονται τα ίχνη της.

Πώληση προσωπικών αντικειμένων πριν την εξαφάνιση

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η Λόρα φέρεται να είχε προβεί, το προηγούμενο διάστημα, στην πώληση κοσμημάτων της ίδιας και της οικογένειάς της σε ενεχυροδανειστήριο, ενώ είχε διαθέσει ρούχα και καλλυντικά σε συμμαθήτριές της. Σε ερωτήσεις για τον λόγο αυτής της κίνησης, φέρεται να απαντούσε ότι δεν τα χρειαζόταν πλέον.

Με τα χρήματα που συγκέντρωσε, αγόρασε ένα κινητό τηλέφωνο από συμμαθητή της και είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της ότι στόχος της ήταν να φύγει από το σπίτι, να μεταβεί αρχικά στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Γερμανία. Μαζί της είχε πάρει το διαβατήριό της και μία τσάντα πλάτης με προσωπικά αντικείμενα.

Δυσκολίες προσαρμογής

Η 16χρονη είχε μετακομίσει με την οικογένειά της από τη Γερμανία στο Ρίο Πατρών πριν από περίπου τρία χρόνια. Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών της, αντιμετώπιζε δυσκολίες προσαρμογής στο νέο περιβάλλον και στη γλώσσα, γεγονός που επηρέαζε τόσο την καθημερινότητά της όσο και τη σχολική της επίδοση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπήρχαν εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως λόγω περιορισμών στη χρήση κινητού τηλεφώνου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τις Αρχές να καλούν όποιον διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό της ανήλικης να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

