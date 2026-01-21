Πάτρα εξαφάνισης 16χρονης: Η παράταση του Amber Alert και η μαρτυρία πως είναι στη Γερμανία

Χωρίς τέλος η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, από την Πάτρα.

21 Ιαν. 2026 9:43
Pelop News

Aφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε από τις 8/01/2026, από το Ρίο Πατρών, όταν έφυγε από το σπίτι της για να πάει στο σχολείο, ενώ μία νέα μαρτυρία αναφέρει πως βρίσκεται στη Γερμανία.

Την ίδια στιγμή το Amber Alert παρατείνεται για ακόμα 48 ώρες κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

«Εγώ δεν γυρίζω πίσω, εσύ να τον χωρίσεις»

Η νέα μαρτυρία, που βρίσκεται υπό αξιολόγηση και έρχεται από το Βερολίνο, τονίζει πως εθεάθη μία κοπέλα η οποία έμοιαζε με την 16χρονη σε σταθμό του μετρό, με τη μάρτυρα να την ακούει να λέει στα γερμανικά «εγώ δεν γυρίζω πίσω, εσύ να τον χωρίσεις».

Παράλληλα, οι γονείς της 16χρονης κλήθηκαν εκ νέου στην Ασφάλεια της Πάτρας για κατάθεση και εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθούν ξεχωριστά.

Το σχολικό περιβάλλον της 16χρονης, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 21/1/2026  η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναφέρει πως η σχέση της Λόρας με τη μητέρα της ήταν καλή, ενώ φοβόταν τον πατέρα της. Οι μαρτυρίες, επίσης, τονίζουν πως η 16χρονη αυτοτραυματιζόταν.

Τι λένε οι γονείς της Λόρας

«Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για τη Λόρα μας. Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή. Ουδέποτε ασκήσαμε οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική, στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα», υποστηρίζουν σε ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου τους,  οι γονείς της.

«Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα πόρτα να τη βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του», συμπληρώνουν.

