Πάτρα: Εξιχνιάστηκαν δύο απάτες με κάρτες paysafe

Εξιχνίαση απάτης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών

Πάτρα: Εξιχνιάστηκαν δύο απάτες με κάρτες paysafe
12 Οκτ. 2025 11:35
Pelop News

Δύο περιπτώσεις απάτης εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με την ταυτοποίηση ενός ημεδαπού άνδρα ως δράστη. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προέβη σε απάτες σε δύο μίνι μάρκετ της πόλης, αποσπώντας στοιχεία καρτών paysafe συνολικής αξίας 200 ευρώ.

Οι απάτες πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 18 Μαρτίου 2025. Ο δράστης επισκέφθηκε δύο καταστήματα μίνι μάρκετ και ζήτησε από τους υπαλλήλους κάρτες paysafe. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, κατάφερε να αποσπάσει τα στοιχεία των καρτών και να τις εξαργυρώσει μετά την αποχώρησή του από τα καταστήματα, χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο.

Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη, και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Η δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας για περαιτέρω διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών.
