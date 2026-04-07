Πάτρα: «Φάλτσα» της Μπάντας του Δήμου – Δεν συμμετείχε ούτε φέτος στις εορτές Εξόδου

Eντονο προβληματισμό προκαλεί η μη συμμετοχή της Δημοτικής Μπάντας του Δήμου Πατρέων στις φετινές εκδηλώσεις για την Eξοδο του Μεσολογγίου, μια από τις κορυφαίες ιστορικές επετειακές διοργανώσεις της χώρας, με πανελλήνια ακτινοβολία και ισχυρό συμβολικό φορτίο.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι στον φετινό μουσικό προγραμματισμό των εκδηλώσεων συμμετείχαν μπάντες και μουσικά σύνολα εκτός περιοχής, μεταξύ των οποίων και η μπάντα του Αγίου Διονυσίου, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Λιόπετα. Αντιθέτως, το δημοτικό μουσικό σύνολο της Πάτρας δεν συμπεριλήφθηκε, χωρίς να υπάρξει επίσημη δημόσια τοποθέτηση ή αιτιολόγηση για τον αποκλεισμό του.

Η απουσία αυτή, ωστόσο, δεν συνιστά μεμονωμένο περιστατικό. Η Δημοτική Μπάντα Πατρέων έχει να συμμετάσχει εδώ και αρκετά χρόνια στις εορτές της Εξόδου στο Μεσολόγγι, παρά τη μακρά ιστορία της και τον θεσμικό της ρόλο. Το γεγονός εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα περιορισμένης παρουσίας και μειωμένης αξιοποίησης του συνόλου στον δημόσιο πολιτιστικό βίο.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι, κατά την πρόσφατη περίοδο των Απόκρεω, η Δημοτική Μπάντα δεν πραγματοποίησε καμία δημόσια συναυλία, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε επί σειρά ετών, όταν είχε ενεργό ρόλο σε εκδηλώσεις εξωστρέφειας και ψυχαγωγίας της πόλης. Αντί αυτών, η δραστηριότητά της φαίνεται να περιορίζεται κυρίως στην κάλυψη λιτανειών και τυπικών τελετουργικών υποχρεώσεων.

Μουσικοί παράγοντες με γνώση της λειτουργίας του συνόλου, κάνουν λόγο για έλλειψη σταθερού καλλιτεχνικού σχεδιασμού και ουσιαστικής πολιτιστικής στρατηγικής, γεγονός που οδηγεί σταδιακά στην απαξίωση ενός ιστορικού δημοτικού θεσμού. Η μη συμμετοχή σε μια εκδήλωση εθνικής εμβέλειας, όπως οι Εορτές Εξόδου της Ι.Π. Μεσολογγίου, ενισχύει αυτή την εικόνα και επαναφέρει το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει πρόθεση ουσιαστικής στήριξης και αναβάθμισης της Δημοτικής Μπάντας Πατρέων στο άμεσο μέλλον.

