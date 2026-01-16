Πάτρα: Φοιτητική εστία οι πρώην Μύλοι Αγ. Γεωργίου

Σε 5 νέα κτίρια φοιτητικών εστιών εντός και εκτός Αττικής επενδύει η Premia Properties εντός του 2026. Η εταιρεία διαβλέπει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης στην αγορά του student housing, η οποία καταγράφει συστηματικά υψηλές πληρότητες και αυξημένη ζήτηση για αναβαθμισμένες δομές.

Εχει θέσει μάλιστα ως άμεσο στόχο την υπέρβαση των 1.000 δωματίων μέχρι το τέλος του 2026, ενώ σε δεύτερη φάση επιδιώκει τη δημιουργία χαρτοφυλακίου που θα προσεγγίσει τουλάχιστον τα 2.000 δωμάτια. Μέχρι στιγμής διαθέτει ήδη σε πλήρη λειτουργία 7 μονάδες φοιτητικής στέγασης, συνολικής δυναμικότητας 400 δωματίων, σε Αθήνα (στην Κυψέλη), Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη (δύο μονάδες), Βόλο και Λάρισα. Η συνολική αποτίμηση των 7 μονάδων ανέρχεται σε περίπου €30 εκατ.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη 5 νέων έργων. Η ολοκλήρωση των έργων βρίσκει την Premia Properties με 12 κτίρια φοιτητικών εστιών σε επιλεγμένους ακαδημαϊκούς προορισμούς ανά την Ελλάδα.

Παράλληλα, η Premia επεκτείνει την παρουσία της με νέα έργα σε μεγάλες φοιτητουπόλεις ανά την Ελλάδα. Στην Πάτρα, η εταιρεία αναπτύσσει τη δεύτερη φοιτητική της εστία, στο 7ώροφο ανακαινισμένο κτίριο των πρώην Μύλων Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται δίπλα στον νέο Σταθμό Υπεραστικού ΚΤΕΛ Πάτρας σε έκταση 4 στρεμμάτων περίπου, στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Οθωνος- Αμαλίας, με συνολική επιφάνεια 4.050,26 τ.μ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



