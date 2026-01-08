Πάτρα – Φονικό Μπασιλάρη: Από το νεκροταφείο στα δικαστήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. ψάχνει παντού τον 26χρονο βασικό κατηγορούμενο, αύριο η απολογία των τριών
Το ύστατο χαίρε στον Κώστα Μπασιλάρη συνοδεύτηκε από κιθάρα και τραγούδι, όπως είχαν αποφασίσει οι φίλοι του, σε μια συμβολική κίνηση μνήμης. Αύριο η απολογία των τριών που παραδόθηκαν για το φονικό
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί είπαν χτες το τελευταίο αντίο στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κατάστημα στην Πάτρα. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Λεύκα Πατρών, παρουσία πλήθους κόσμου. Συγγενείς, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες βρέθηκαν στον ναό για να αποχαιρετήσουν τον 30χρονο. Η ταφή έγινε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών. Κατά τη διάρκεια της κηδείας η σύζυγός του δεν άντεξε τη συναισθηματική φόρτιση και λιποθύμησε. Τη στιγμή που το φέρετρο έβγαινε από τον ναό, παρευρισκόμενοι φώναζαν το όνομα του Κώστα, ενώ αρκετοί ξέσπασαν σε παρατεταμένο χειροκρότημα.
Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η πομπή προς το κοιμητήριο. Το ύστατο χαίρε συνοδεύτηκε από κιθάρα και τραγούδι, όπως είχαν αποφασίσει οι φίλοι του, σε μια συμβολική κίνηση μνήμης. Στο τέλος της τελετής, το χειροκρότημα επαναλήφθηκε, αποτυπώνοντας τον πόνο αλλά και την οργή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η ζωή του.
Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η εισαγγελέας Πατρών άσκησε βαριές κατηγορίες σε βάρος εννέα εμπλεκομένων για το φονικό περιστατικό στο νυχτερινό κέντρο. Βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται να είναι ένας 26χρονος και ακόμη δύο άτομα, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Παράλληλα, τα δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος, που παραδόθηκαν στην Αστυνομία, αναμένεται να οδηγηθούν αύριο σε εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθούν, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν την Τρίτη το απόγευμα. Οι τρεις κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στα θανατηφόρα χτυπήματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά που σημειώθηκε μέσα στο κατάστημα. Οι ισχυρισμοί τους εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.
ΚΑΡΕ – ΚΑΡΕ Η ΣΥΜΠΛΟΚΗ
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχετικό βίντεο φαίνεται αρχικά η παρέα των Ρομά να διασκεδάζει καθισμένη σε πάσο του καταστήματος. Λίγο αργότερα εμφανίζεται μια άλλη παρέα και σημειώνεται η πρώτη παρεξήγηση, η οποία φαίνεται να λήγει γρήγορα, με τους εμπλεκόμενους να αγκαλιάζονται. Στη συνέχεια, δύο άτομα Ρομά αρχίζουν να χορεύουν μπροστά από τη δεύτερη παρέα, γεγονός που προκαλεί ενόχληση και οδηγεί σε νέα λεκτική αντιπαράθεση. Ενώ και αυτή η ένταση δείχνει να εκτονώνεται, ο 26χρονος φέρεται να επιτίθεται αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει γενικευμένη συμπλοκή. Ο Κώστας Μπασιλάρης προσπαθεί να αποχωρήσει προς την έξοδο του καταστήματος, ωστόσο δέχεται άγρια επίθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος και προσπαθεί να προστατευτεί, δέχεται επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι.
Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη κλινικά νεκρός και δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του. Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, που αναμένει τις επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης.
