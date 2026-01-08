Πάτρα: Φωτεινό φινάλε για το Δέντρο των Ξωτικών

Κάθε παραμύθι αξίζει ένα φωτεινό φινάλε…

Τη βραδιά των Φώτων, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Πάτρας έκλεισε την αυλαία του με μια Τελετή Λήξης γεμάτη συγκίνηση, φως και μαγεία.

Τα λαμπιόνια άναψαν για τελευταία φορά, οι ευχές ταξίδεψαν ψηλά και ο ουρανός έλαμψε από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, χαρίζοντας μια στιγμή που θα μείνει αξέχαστη.

Πριν το μεγάλο αντίο, οι ήρωες των 6 Βασιλείων έκαναν την τελευταία τους βόλτα σε όλο το πάρκο, μοιράζοντας χαμόγελα και αποχαιρετώντας μικρούς και μεγάλους σε μια στιγμή γεμάτη τρυφερότητα και συγκίνηση

Η βραδιά κορυφώθηκε με την υπέροχη συναυλία της Μυρτώς Καμβυσίδη και του Γρηγόρη Πετράκου, που έντυσαν μουσικά το φινάλε και ολοκλήρωσαν με τον πιο όμορφο τρόπο το φετινό παραμύθι.

Ήταν οι τίτλοι τέλους ενός παραμυθιού που μοιραστήκαμε όλοι μαζί — μικροί και μεγάλοι.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που γίνατε μέρος αυτού του ταξιδιού, για κάθε σας χαμόγελο, κάθε στιγμή και κάθε μαγική ανάμνηση.

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε… μη ξεχνάτε… η μαγεία πάντα επιστρέφει.

