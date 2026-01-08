Πάτρα: Φωτεινό φινάλε για το Δέντρο των Ξωτικών

Τη βραδιά των Φώτων, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Πάτρας έκλεισε την αυλαία του με μια Τελετή Λήξης γεμάτη συγκίνηση, φως και μαγεία.

Πάτρα: Φωτεινό φινάλε για το Δέντρο των Ξωτικών
08 Ιαν. 2026 12:54
Pelop News

Κάθε παραμύθι αξίζει ένα φωτεινό φινάλε…

Τη βραδιά των Φώτων, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Πάτρας έκλεισε την αυλαία του με μια Τελετή Λήξης γεμάτη συγκίνηση, φως και μαγεία.

Τα λαμπιόνια άναψαν για τελευταία φορά, οι ευχές ταξίδεψαν ψηλά και ο ουρανός έλαμψε από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, χαρίζοντας μια στιγμή που θα μείνει αξέχαστη.

Πριν το μεγάλο αντίο, οι ήρωες των 6 Βασιλείων έκαναν την τελευταία τους βόλτα σε όλο το πάρκο, μοιράζοντας χαμόγελα και αποχαιρετώντας μικρούς και μεγάλους σε μια στιγμή γεμάτη τρυφερότητα και συγκίνηση

Η βραδιά κορυφώθηκε με την υπέροχη συναυλία της Μυρτώς Καμβυσίδη και του Γρηγόρη Πετράκου, που έντυσαν μουσικά το φινάλε και ολοκλήρωσαν με τον πιο όμορφο τρόπο το φετινό παραμύθι.

Ήταν οι τίτλοι τέλους ενός παραμυθιού που μοιραστήκαμε όλοι μαζί — μικροί και μεγάλοι.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που γίνατε μέρος αυτού του ταξιδιού, για κάθε σας χαμόγελο, κάθε στιγμή και κάθε μαγική ανάμνηση.

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε… μη ξεχνάτε… η μαγεία πάντα επιστρέφει.

Πάτρα: Φωτεινό φινάλε για το Δέντρο των Ξωτικών Πάτρα: Φωτεινό φινάλε για το Δέντρο των Ξωτικών Πάτρα: Φωτεινό φινάλε για το Δέντρο των Ξωτικών Πάτρα: Φωτεινό φινάλε για το Δέντρο των Ξωτικών Πάτρα: Φωτεινό φινάλε για το Δέντρο των Ξωτικών Πάτρα: Φωτεινό φινάλε για το Δέντρο των Ξωτικών

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:18 Προσοχή στους τραυματισμούς: Πώς να επιστρέψετε με ασφάλεια στη γυμναστική μετά τις γιορτές
16:10 Σέρρες: Χτυπήματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 17χρονου
16:02 Αιγιάλεια: Σε ρόλο υπερδημάρχου ο Τάκης Ανδριόπουλος – Αναλαμβάνει τα χαρτοφυλάκια των αντιδημάρχων που αποχώρησαν
15:54 Σοκ στο Δημαρχείο Αγρινίου: Άνδρας επιτέθηκε στον Δήμαρχο και δάγκωσε υπάλληλο
15:46 Πάτρα – Θάνατος 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη: Πώς κατεγράφη το φονικό από 16 κάμερες
15:38 Έφη Θώδη: Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί
15:30 Κωνσταντινούπολη: Καταιγίδα θύμισε τυφώνα και δεν επέτρεψε σε αεροπλάνο να προσγειωθεί στο Σαμπιχά Γκιοκτσέν ΒΙΝΤΕΟ
15:22 Δένδιας: Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι συστατικό της εξωτερικής πολιτικής
15:14 Κρήτη: Πήραν προθεσμία οι γονείς που κατηγορούνται ότι βίαζαν και κακοποιούσαν τα δύο παιδιά τους
15:06 Ζαχαράκη: Περιμένουμε πάνω από πέντε αιτήσεις για αδειοδότηση Μη Κρατικών Πανεπιστημίων
14:58 Υπολειπόμενες εργασίες έως τον Φεβρουάριο στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου – Τι απάντησε ο Δήμας
14:50 Ιταλία: Πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσής της η εποχική γρίπη – Σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα
14:42 Φάρμακα αδυνατίσματος: Τα κιλά επιστρέφουν σε λιγότερο από 2 χρόνια μετά τη διακοπή
14:31 Κρήτη – Μεσαρά Ηρακλείου: Σύλληψη γονιών μετά από καταγγελίες για βιασμούς παιδιών
14:16 Πάτρα: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα από την πτώση δέντρου στα Ψηλαλώνια ΦΩΤΟ
14:16 Μιχαηλίδου: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση και τα νέα κοινωνικά προγράμματα
14:16 Πάτρα: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ από την φονική επίθεση με θύμα 30χρονο
14:08 Προσυνεδριακός Διάλογος ΠΑΣΟΚ στον Δήμο Καλαβρύτων το Σάββατο 10 Ιανουαρίου
14:00 Πελετίδης για τρένο: Προανήγγειλε νέα διαμάχη με την κυβέρνηση
13:48 Επιπρόσθετη παροχή 350€ από τη Lidl Ελλάς για κάθε μέλος της ομάδας της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ