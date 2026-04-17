Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αρόη – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

17 Απρ. 2026 14:18
Pelop News

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αρόης, στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από μαγειρικό σκεύος μέσα στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο, προτού επεκταθεί σε άλλους χώρους του διαμερίσματος ή σε γειτονικά σπίτια.

Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές φαίνεται να είναι περιορισμένες.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αμέλειας κατά τη χρήση μαγειρικού εξοπλισμού.

