Πάτρα: Φωτιά σε κάδο στην Γεροκωστοπούλου – Άμεση επέμβαση των αρχών ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε σε κάδο στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η φωτιά έγινε γρήγορα αντιληπτή, και στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο και να αποτραπούν τυχόν μεγαλύτερες ζημιές.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό.

