Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι στην Γούναρη, τραυματίστηκε μια γυναίκα

Η 18χρονη φοιτήτριά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για εγκαύματα στα άνω άκρα.

14 Δεκ. 2025 20:46
Pelop News

«Συναγερμός» πριν από λίγο λεπτά στο κέντρο της Πάτρας, καθώς  το απόγευμα της Κυριακής, φωτιά  ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Υψηλάντου και Γούναρη όταν σύμφωνα με πληροφορίες άρχισαν να βγαίνουν φλόγες από απορροφητήρα.

Στο διαμέρισμα διαμένει μία νεαρή η οποία στην προσπάθειά της να σβήσει την φωτιά υπέστη εγκαύματα. Επί τόπου εκτός από την Πυροσβεστική η οποία πρόλαβε την φωτιά πριν επεκταθεί, έσπευσε και το ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε τη γυναίκα για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για εγκαύματα στα άνω άκρα και δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό.

 

