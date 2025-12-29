Πάτρα: Φωτιά στη Ρήγα Φεραίου – Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βοήθησαν την κατάσταση

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 18:30, στο κέντρο της Πάτρας, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στο οποίο λειτουργεί ιατρείο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε παρακείμενα κτίρια. Μάλιστα χρειάστηκε να επέμβουν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ για να βοηθήσουν να απομακρυνθούν άτομα.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά που πιθανότατα ξεκίνησε από την κουζίνα, ενώ αναμένεται η διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

