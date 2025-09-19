Πάτρα – Φωτιά στο Γηροκομειό: Θέλουν συνάντηση με τον Χρυσοχοΐδη για την υπόθεση του 25χρονου και του 21χρονου

Δεν στέκονται στην ικανοποίηση της αντικατάστασης των περιοριστικών όρων οι συνήγοροι των δύο νεαρών Πατρινών, που κατηγορούνται ότι έδρασαν εμπρηστικά στη φωτιά του Γηροκομειού, στις 13 Αυγούστου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Π», θα επιδιώξουν συνάντηση με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη!

Χθες, όπως είναι γνωστό ο Β’ ανακριτής Μιχαήλ Πηλιχός, συμφώνησε με την εισήγηση της εισαγγελέως Δήμητρας Καπελλιαρή και ο όρος της προσωρινής κράτησης αντικαταστάθηκε με αποφυλάκιση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση ανά 15νθήμερο στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης, ύψους 3.000 ευρώ από τον καθένα.

Η εντυπωσιακή ανατροπή, έναν μόλις μήνα μετά την προφυλάκιση του 25χρονου και του 21χρονου, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή βροντοφώναζαν την αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι ότι ήταν εθελοντές που συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, έρχεται να καθορίσει τους επόμενους χειρισμούς της 4μελούς ομάδας των δικηγόρων, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δύο νέων.

Ετσι, πέραν των νομικών χειρισμών για πλήρη κατάρριψη του κατηγορητηρίου, προκειμένου η υπόθεση να μη φθάσει καν στο ακροατήριο, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι θα ζητηθεί από την πλευρά τους συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Οι συνήγοροι ελπίζουν ότι θα γίνουν δεκτοί από τον υπουργό, διότι επιθυμούν να του προσκομίσουν στοιχεία (παλιότερα και νεότερα), από τα οποία προκύπτει, όπως ισχυρίζονται, ότι στήθηκε μια ολόκληρη πλεκτάνη σε βάρος των δύο νεαρών, από την Ασφάλεια Πάτρας!

Εχει σημασία το γεγονός ότι οι συνήγοροι προτίθενται να απευθυνθούν μόνο στον κ. Χρυσοχοΐδη και όχι και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να καταδείξουν ότι η ταλαιπωρία των εντολέων τους αποτελεί μόνο αστυνομικό «έργο»…

