Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στο Παναχαϊκό, σε μεγάλο υψόμετρο, πίσω από τις ανεμογεννήτριες από την πλευρά του Ανω Καστριτσίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές ή σπίτια καθώς η φωτιά καίει σε δύσβατη δασική περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι άνεμοι φέρνουν τις στάχτες από τα καμένα στο κέντρο της πόλης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα 3 Ε/Π και 5 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 26, 2025

