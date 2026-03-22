Πάτρα: Φούντωσαν ξαφνικά παλιά βαγόνια τρένου στον σταθμό του Αγίου Ανδρέα – ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής με οχήματα και άνδρες για να μην επεκταθεί η φωτιά

22 Μαρ. 2026 15:33
Pelop News

Συναγερμός σήμανε πριν λίγα λεπτά στην Πάτρα, εξ αιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένα βαγόνια τρένου στον παλιό σταθμό του Αγίου Ανδρέα. Οταν οι φλόγες άρχισαν να φουντώνουν, έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική με δύο οχήματα και 6 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς, ώστε να μην επεκταθεί.
Πολίτες βγήκαν στα μπαλκόνια τους στην περιοχή, ΙΧ σταματούσαν να δουν τι έχει συμβεί και γενικά επικρατεί ένα μικρό κομφούζιο.
Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

