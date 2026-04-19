Πάτρα: Γιατί δεν παραδίδεται ο 32χρονος Αλβανός για τη συμπλοκή στο Σούλι

Εχει σκοπό να παραδοθεί αλλά… δεν παραδίδεται ο 32χρονος Αλβανός, ο οποίος φέρεται να είναι πρωταγωνιστής του αιματηρού επεισοδίου που έγινε τα ξημερώματα της Μ. Τρίτης στο Σούλι Πατρών, ανάμεσα σε δύο ομάδες της νυχτερινής Πάτρας.

Αξιόπιστες πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι ο χρόνος της παράδοσής του θα εξαρτηθεί από τον χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρις ότου ολοκληρωθεί η δικογραφία, η οποία παραμένει ανοιχτή γιατί δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί σ’ αυτή τα αποτελέσματα του βαλλιστικού ελέγχου των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, η ιατροδικαστική έκθεση και η εξέταση DNA όλων των εμπλεκομένων ατόμων στο αιματηρό επεισόδιο και τον τραυματισμό ενός 22χρονου.

«ΤΟ ΠΗΡΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥ»

Οπως είναι γνωστό, μετά την έκδοση τριών ενταλμάτων σύλληψης, παραδόθηκαν δύο ταραχοποιοί 32 και 21 χρονών αντίστοιχα και προχθές ο πρώτος προφυλακίστηκε γιατί «πήρε πάνω του» τον πυροβολισμό σε βάρος του 22χρονου, ενώ ο 21χρονος που κατηγορείται για ηθική αυτουργία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

ΝΕΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Ξέχωρα από την προφυλάκιση, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες ηλεγμένες πληροφορίες, εισφέρθηκαν νέα στοιχεία στη δικογραφία, καθώς παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια δύο μάρτυρες που ήταν παρόντες στο αιματηρό περιστατικό της Μ. Τρίτης. Από τις καταθέσεις τους προέκυψε ότι οπλοφορούσαν όχι μόνο οι επιτιθέμενοι, αλλά και τα θύματα του τσακωμού.

Εξ άλλου εισφέρθηκαν και τηλεφωνικά μηνύματα, που δείχνουν ότι η παρέα του καταζητούμενου 32χρονου Αλβανού, που έσπευσε στο Σούλι για να λύσει τους λογαριασμούς της, προηγουμένως είχε απειληθεί.

ΜΕΤΑ 3-4 ΜΗΝΕΣ

Υποστηρίζεται δε από το περιβάλλον του εξαφανισμένου Αλβανού ότι η ανάκριση θα λάβει διαφορετική τροπή και όταν αυτό συμβεί, μόνο τότε θα παραδοθεί. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα, γιατί συνήθως το πόρισμα μίας βαλλιστικής εξέτασης γνωστοποιείται μετά από 3-4 μήνες.

Από την πλευρά της η Ασφάλεια της Πάτρας, ενώ ανέμενε ότι θα παραδοθεί ο 32χρονος, συνειδητοποιεί τώρα ότι μάταια αναμένει να διαβεί το κατώφλι της με τον δικηγόρο του. Δεν ξέρει κιόλας πού να τον αναζητήσει. Διόλου απίθανο, άλλωστε να βρίσκεται στην Αλβανία…

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Οπως είχε προβλέψει η «Π», το «μπρα ντε φέρ» ανάμεσα στην Ασφάλεια και τον «διαβόητο» Αλβανό καλά κρατεί και όχι για ασήμαντο λόγο όπως αρχικά παρουσιάστηκε. Οι σφαίρες στο Σούλι δεν έπεσαν για «τα μάτια μίας γυναίκας». Μόνο ως αφορμή στέκει κάτι τέτοιο, αφού στο βάθος τα διακυβεύματα είναι πολύ κρίσιμα, δεδομένου ότι έχουν σχέση με τον σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών, τις σφαίρες «επιρροής» στην Πάτρα και μεγάλα οικονομικά οφέλη.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΥΝΗΓΗΤΟ

Ο κύριος λόγος εν τέλει, που ο 32χρονος Αλβανός «παιδεύει» την Ασφάλεια Πάτρας έχει σχέση με το ποινικό παρελθόν του. Απασχόλησε κάμποσες φορές τις διωκτικές αρχές και τα προηγούμενα χρόνια και γι’ αυτό φοβάται ότι αν παραδοθεί, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος «τράβηξε» όπλο και ποιος όχι, πιθανότατα θα προφυλακιστεί, γιατί είναι υπόδικος.

Ενδιαφέρον, συνεπώς, παρουσιάζει το ανθρωποκυνηγητό του επόμενου καιρού…

