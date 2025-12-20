Πάτρα: Γροθιές στο ρινγκ, συμπλοκή φιλάθλων στο Πανελλήνιο πυγμαχίας

Η κατάσταση ξέφυγε όταν «συναντήθηκαν» οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Πάτρα: Γροθιές στο ρινγκ, συμπλοκή φιλάθλων στο Πανελλήνιο πυγμαχίας
20 Δεκ. 2025 20:48
Pelop News

Στην Πάτρα είχαμε συμπλοκή φιλάθλων στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο «Παναγία Αλεξιώτισσα»  κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Elite Ανδρών και Γυναικών, που διεξάγεται στην πόλη.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ένταση προκλήθηκε όταν οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού «συναντήθηκαν» με την κατάσταση να ξεφεύγει και να χαθεί ο έλεγχος.

Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο για την αποκατάσταση της τάξης και την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί ή προσαγωγές.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Πάτρα: Γροθιές στο ρινγκ, συμπλοκή φιλάθλων στο Πανελλήνιο πυγμαχίας
20:42 «Βιώνω τον χωρισμό μου σαν κάτι πολύ άσχημο», ο Περικλής Κονδυλάτος για την προσωπική του ζωή
20:30 Αττική: Εγκληματική οργάνωση έκλεβε, παραποιούσε και μεταπωλούσε οχήματα, ΦΩΤΟ
20:19 H Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με το Γαλάτσι
20:09 Αποκάλυψη Reuters: Επιχείρηση των ΗΠΑ για κατάσχεση τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας
20:05 O Απόλλων ήττα στην Κηφισιά από το +17!
19:57 Μητσοτάκης θα επισκεφτεί Ιερουσαλήμ και Ραμάλα
19:53 Πέθανε η εμβληματική αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού
19:45 Ο Ερμής έχασε στο Παγκράτι, αλλά πήρε βαθμό
19:21 Επιπτώσεις: Λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών ακυρώσεις κρατήσεων έως και 50% σε Θεσσαλία και Ήπειρο
19:13 «Έλεγαν στην κόρη μου πρέπει να γονατίσεις για να σε συγχωρήσουμε», μαρτυρία της μητέρας 13χρονης που δέχτηκε επίθεση
19:12 «Δεν θέλω να με πλησιάσει ξανά. Θα καταθέσω ασφαλιστικά μέτρα» ο Νίκος Γιαννόπουλος για τον Νίκο Παππά
19:05 Παρανάλωμα του πυρρός αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης
19:00 Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο με +9 στην Κηφισιά
18:48 Κούρσα από τη χρυσή λίρα, 1.000 ευρώ!
18:36 Δύναμη της θέλησης: Άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα! ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Αποκάλυψη NBC News: Σχέδια Νετανιάχου για νέα πλήγματα στο Ιράν θα ενημερωθεί ο Τραμπ
18:12 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και η εισαγγελική εντολή για καταγραφή και ταυτοποίηση, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Στους δρόμους η ΕΛΑΣ για γιορτές, στη φετινή έξοδο υπάρχει και η παράμετρος αγρότες
17:48 Η Καλαμάτα «καθάρισε» και την Athens Kallithea
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ