Πάτρα: Γροθιές στο ρινγκ, συμπλοκή φιλάθλων στο Πανελλήνιο πυγμαχίας

Στην Πάτρα είχαμε συμπλοκή φιλάθλων στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο «Παναγία Αλεξιώτισσα» κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Elite Ανδρών και Γυναικών, που διεξάγεται στην πόλη.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ένταση προκλήθηκε όταν οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού «συναντήθηκαν» με την κατάσταση να ξεφεύγει και να χαθεί ο έλεγχος.

Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο για την αποκατάσταση της τάξης και την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί ή προσαγωγές.

