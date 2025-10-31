Πάτρα: Η 1η Συνάντηση Χορωδιών «Αντηχήσεις» με την υποστήριξη της Περιφέρειας

Η συνάντηση Πατρινών χορωδιών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2/11/2025, στο θέατρο του Πολυχώρου «ROYAL».

Πάτρα: Η 1η Συνάντηση Χορωδιών «Αντηχήσεις» με την υποστήριξη της Περιφέρειας
31 Οκτ. 2025 10:57
Pelop News

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για την πραγματοποίηση της 1ης Συνάντησης Χορωδιών «Αντηχήσεις» 2025, που οργανώνει η «Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας» με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που έχει στόχο την ανέλιξη και προβολή της χορωδιακής πράξης στην πόλη της Πάτρας.

Η συνάντηση αφορά σε συμμετοχή Πατρινών χορωδιών και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, στο θέατρο του Πολυχώρου «ROYAL». Θα συμμετάσχουν με τη σειρά παρουσίασης τους, τα χορωδιακά σχήματα:

• ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου)

• ΧΟΡΩΔΙΑ «voiShes» ΡΥΘΜΟΤΟΠΟΥ (Διεύθυνση: Εμμανουέλα Μανωλάτου)

• ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ FEMINA» (Διεύθυνση: Δήμητρα Πίτσου)

• ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ ΠΑΤΡΑΣ (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου)

• «TIMBRES FEMALE VOCAL ENSEMBLE» Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου «Τέχνης Κίνηση» (Διεύθυνση: Δώρα Πετρίδη)

• ΜΙΚΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «CORO AVANTI» Μουσικού Ομίλου Πατρών «Ορφεύς» (Διεύθυνση: Λίνα Γερονίκου)

• ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Λούση Χριστοδούλου)

Οι χορωδίες θα ερμηνεύσουν έργα από το διεθνές και εγχώριο χορωδιακό ρεπερτόριο, με συνοδεία οργάνων ή a cappella.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι μεν ελεύθερη, αλλά με προσκλήσεις, που διατίθενται (εφ’ όσον υπάρχει περιθώριο) από τα γραφεία της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. Τηλ. 2610 222248 και 2610279679. www.polyphonikipatras.gr

Πάτρα: Η 1η Συνάντηση Χορωδιών «Αντηχήσεις» με την υποστήριξη της Περιφέρειας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:34 Ιδού τα κατασχεθέντα αντικείμενα της συμμορίας που είχε σαρώσει τον Πύργο – Ανήκει κάποιο σε εσάς;
14:30 Ένταση και εξώδικο στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης: Ο Μελχισεδέκ ζητά «πάγωμα» της εκλογής Μητροπολίτη
14:27 Την Τρίτη στη Βουλή η έκτακτη κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ
14:23 Η μουσική σώπασε για τον Γιώργο Νιάρχο: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο – Συντετριμμένη η Μάρα Θρασυβουλίδου
14:22 Καλάβρυτα: Ο Δήμος καλεί σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Δάφνη και Κλειτορία το Σάββατο για τα ΕΛΤΑ 
14:15 Πάτρα – Πελετίδης για φορτοεκφορτώσεις: Σεβαστείτε το ωράριο, προσοχή στους πεζούς
14:13 Το «θησαυροφυλάκιο του αιώνα»: Άφαντα τα κοσμήματα του Λούβρου – 7 συλλήψεις, αλλά κανένα εύρημα
14:04 Agrown 2025: «Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου»
14:00 Πατρών-Καλαβρύτων: Αίτημα και της Πάτρας η χάραξη και αναβάθμιση του δικτύου
13:59 Πελετίδης προς μεταφορικές: «Σεβαστείτε το ωράριο στους πεζόδρομους – Δεν είναι δρόμοι διέλευσης φορτηγών»
13:53 Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη βόρεια Ελλάδα
13:51 Ο Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη
13:44 Συναγερμός στη Βασιλίσσης Σοφίας: Ύποπτη μοτοσικλέτα απέναντι από το Χίλτον
13:38 Νέα τροπή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου για την τέφρα του θείου του
13:31 Ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού» φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα νοσοκομεία – Η νέα εποχή στο ΕΣΥ ξεκινά
13:25 Συνελήφθη ο «χασάπης του αιώνα» στο Σουδάν: Ο πολέμαρχος που καυχιόταν πως σκότωσε 2.000 ανθρώπους
13:18 Παρέμβαση Τσιάρα για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Ζητεί εισαγγελική έρευνα για παραβάσεις και παράνομα εμβόλια
13:15 Από τον Δεκέμβριο οι διαγραφές στα ΑΕΙ – Εκτός 280.000 φοιτητές, ποιοι προλαβαίνουν να… σωθούν
13:09 Χρ. Παππάς στο Εφετείο: «Άδικη και πολιτικά καθοδηγούμενη η καταδίκη μου» – Αρνείται ρόλο «υπαρχηγού» και κάθε εμπλοκή σε βία
13:06 Πάτρα: Δημοπρατείται η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου – Επιστρέφει ανανεωμένη στους Πατρινούς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ