Πάτρα: Η 1η Συνάντηση Χορωδιών «Αντηχήσεις» με την υποστήριξη της Περιφέρειας
Η συνάντηση Πατρινών χορωδιών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2/11/2025, στο θέατρο του Πολυχώρου «ROYAL».
Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για την πραγματοποίηση της 1ης Συνάντησης Χορωδιών «Αντηχήσεις» 2025, που οργανώνει η «Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας» με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που έχει στόχο την ανέλιξη και προβολή της χορωδιακής πράξης στην πόλη της Πάτρας.
Η συνάντηση αφορά σε συμμετοχή Πατρινών χορωδιών και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, στο θέατρο του Πολυχώρου «ROYAL». Θα συμμετάσχουν με τη σειρά παρουσίασης τους, τα χορωδιακά σχήματα:
• ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου)
• ΧΟΡΩΔΙΑ «voiShes» ΡΥΘΜΟΤΟΠΟΥ (Διεύθυνση: Εμμανουέλα Μανωλάτου)
• ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ FEMINA» (Διεύθυνση: Δήμητρα Πίτσου)
• ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ ΠΑΤΡΑΣ (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου)
• «TIMBRES FEMALE VOCAL ENSEMBLE» Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου «Τέχνης Κίνηση» (Διεύθυνση: Δώρα Πετρίδη)
• ΜΙΚΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «CORO AVANTI» Μουσικού Ομίλου Πατρών «Ορφεύς» (Διεύθυνση: Λίνα Γερονίκου)
• ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Λούση Χριστοδούλου)
Οι χορωδίες θα ερμηνεύσουν έργα από το διεθνές και εγχώριο χορωδιακό ρεπερτόριο, με συνοδεία οργάνων ή a cappella.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι μεν ελεύθερη, αλλά με προσκλήσεις, που διατίθενται (εφ’ όσον υπάρχει περιθώριο) από τα γραφεία της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. Τηλ. 2610 222248 και 2610279679. www.polyphonikipatras.gr
