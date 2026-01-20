Πάτρα: Η 2η Καρναβαλούπολη γεμίζει την Πλατεία Ντε Μιράντα με παιχνίδι, θέατρο και οικολογικά μηνύματα

Διαδραστικά θεατρικά δρώμενα, παραστάσεις μαριονέτας και κουκλοθεάτρου, δημιουργικά καρναβαλικά εργαστήρια, θεατρικά παιχνίδια, ακροβατικά, ζογκλερικά, μουσική και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς θα ξετυλιχτούν στη 2η Καρναβαλούπολη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στις 11πμ στην Πλατεία Ντε Μιράντα (Στάδιο Παναχαϊκής) προσφέροντας γερές δόσεις διασκέδασης, ξεγνοιασιάς και δημιουργίας στους μικρούς μας φίλους.

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη έναρξη στην παιδική κατασκήνωση του Δήμου Πατρέων στα Ροϊτικα, το Καρναβάλι των Μικρών ταξιδεύει εκ νέου εκτός κέντρου πόλης (Πλατεία Ντε Μιράντα – Στάδιο Παναχαϊκής) αγκαλιάζοντας και τις γειτονιές.

Με θεματολογία για την προστασία του περιβάλλοντος και την έγνοια για τον πλανήτη που κατοικούμε, η 2η Καρναβαλούπολη με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αφύπνιση μικρών και μεγάλων.

*Η Καρναβαλούπολη στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης Καρναβαλούπολης έχει ως εξής:

Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος». Ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας»

Θεατρική παράσταση με τίτλο «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση – Ξεμόλυνση», μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες. Παραγωγή: Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.

Θεατρικό Παιχνίδι από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών “ΟροΠαίδιο”: «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του καρνάβαλου». Παίζουμε και με τη φαντασία μας μεταμορφώνουμε ανακυκλώσιμα υλικά, παλιά κουρέλια και φυσικά υλικά. Ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση και δημιουργία, εκεί όπου το παιχνίδι συναντά τη φροντίδα για το περιβάλλον

Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

Παρουσία καλλιτεχνών τσίρκου: ξυλοπόδαρη, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρος Τζίτζικας – μασκότ του Παιδικού Καρναβαλιού. Saltibagos: Μαρία Βάρσου.

Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία

Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών» Λάβαρο «Καρναβαλάκι» Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο»

Το εργαστήριο υλοποιείται από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

