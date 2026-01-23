Πάτρα: Η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερινά Σίμου στην κινητοποίηση του Μουσικού Σχολείου

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, εκπροσωπώντας την Δημοτική Αρχή, παραβρέθηκε σήμερα (Παρασκευή 23 Γενάρη) το απόγευμα και χαιρέτησε στην κινητοποίηση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου της Πάτρας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Κινητοποίησης των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων που γίνεται κάθε χρόνο για την ανάδειξη των προβλημάτων και τη διεκδίκηση των λύσεών τους για τα ζητήματα της μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Η αντιδήμαρχος δήλωσε: «Οι μαθητές του Μουσικού ελπίζουμε σύντομα να έχουν ένα σύγχρονο σχολείο με βάση τις ανάγκες τους, όπως διεκδικούν οι ίδιοι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τους. Μαθητές και γονείς διεκδικούν μαζί το σχολείο που σήμερα αξίζει στα παιδιά μας, κόντρα στη συνεχή υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου απ’ όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις.

Χθες η κυβέρνηση με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών που ψηφίστηκε στη Βουλή, δίνει άλλο ένα χτύπημα στο Δημόσιο σχολείο, στοχεύει στην κατηγοριοποίηση του και αποδεικνύει πως λογαριάζει τα παιδιά μας ως κόστος. Σήμερα οι μαθητές αποδεικνύουν πως αγωνίζονται και τραγουδάνε και μπορούν να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται».

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσαν και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών της Πάτρας Ρένα Σκαρλάτου και Φωτεινή Συριώτη – Κυπραίου.

Στην ανακοίνωση – κάλεσμα διαμαρτυρίας, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου τονίζουν:

«Το Μουσικό Σχολείο δεν είναι μόνο η τέλεια, αψεγάδιαστη εικόνα που παρουσιάζεται στις συναυλίες μας. Είναι κυρίως η δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε σαν μαθητές, καθηγητές και γονείς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και να παράγουμε έργο, σε μια εποχή που η Κυβέρνηση υποβαθμίζει τη Δημόσια Παιδεία και τον Πολιτισμό.

Δε ζητάμε το αδύνατο. Απαιτούμε τα αυτονόητα:

Σύγχρονες και κατάλληλες υποδομές για τη διεξαγωγή των μουσικών και καλλιτεχνικών μαθημάτων. ΟΧΙ πια στα containers Αγορά και συντήρηση μουσικών οργάνων και εποπτικού υλικού. Δωρεάν σύγχρονα μουσικά βιβλία. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς καθηγητών ειδικοτήτων και γενικής παιδείας όπως και έγκαιρη τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες. Μοριοδότηση για την εισαγωγή των υποψηφίων μαθητών στις μουσικές και καλλιτεχνικές σχολές και πιστοποίηση του επιπέδου των μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών.

Αγωνιζόμαστε για το σχολείο που μας αξίζει! Για ένα σχολείο ίσων ευκαιριών, χωρίς αποκλεισμό των οικονομικά αδύνατων μαθητών.

Παλεύουμε μαζί με τους γονείς και τους καθηγητές μας για ένα δημόσιο, ποιοτικό και δημιουργικό σχολείο.

Παίρνουμε θέση και ενωνόμαστε κάτω από τα ίδια αιτήματα. Δεν αρκούμαστε στα λίγα!».

Ακολούθησε Συναυλία.

