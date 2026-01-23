Πάτρα: Η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερινά Σίμου στην κινητοποίηση του Μουσικού Σχολείου

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσαν και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών της Πάτρας Ρένα Σκαρλάτου και Φωτεινή Συριώτη – Κυπραίου.

Πάτρα: Η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερινά Σίμου στην κινητοποίηση του Μουσικού Σχολείου
23 Ιαν. 2026 21:08
Pelop News

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, εκπροσωπώντας την Δημοτική Αρχή,  παραβρέθηκε σήμερα (Παρασκευή 23 Γενάρη) το απόγευμα και χαιρέτησε στην κινητοποίηση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου της Πάτρας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Κινητοποίησης των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων που γίνεται κάθε χρόνο για την ανάδειξη των προβλημάτων και τη διεκδίκηση των λύσεών τους για τα ζητήματα της μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Η αντιδήμαρχος δήλωσε: «Οι μαθητές του Μουσικού ελπίζουμε σύντομα να έχουν ένα σύγχρονο σχολείο με βάση τις ανάγκες τους, όπως διεκδικούν οι ίδιοι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τους. Μαθητές και γονείς διεκδικούν μαζί το σχολείο που σήμερα αξίζει στα παιδιά μας, κόντρα στη συνεχή υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου απ’ όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις.

Χθες η κυβέρνηση με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών που ψηφίστηκε στη Βουλή, δίνει άλλο ένα χτύπημα στο Δημόσιο σχολείο, στοχεύει στην κατηγοριοποίηση του και αποδεικνύει πως λογαριάζει τα παιδιά μας ως κόστος. Σήμερα οι μαθητές αποδεικνύουν πως αγωνίζονται και τραγουδάνε και μπορούν να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται».

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσαν και οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών της Πάτρας Ρένα Σκαρλάτου και Φωτεινή Συριώτη – Κυπραίου.

Στην ανακοίνωση – κάλεσμα διαμαρτυρίας, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου τονίζουν:

«Το Μουσικό Σχολείο δεν είναι μόνο η τέλεια, αψεγάδιαστη εικόνα που παρουσιάζεται στις συναυλίες μας. Είναι κυρίως η δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε σαν μαθητές, καθηγητές και γονείς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και να παράγουμε έργο, σε μια εποχή που η Κυβέρνηση υποβαθμίζει τη Δημόσια Παιδεία και τον Πολιτισμό.

Πάτρα: Η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερινά Σίμου στην κινητοποίηση του Μουσικού Σχολείου

Δε ζητάμε το αδύνατο. Απαιτούμε τα αυτονόητα:

  1. Σύγχρονες και κατάλληλες υποδομές για τη διεξαγωγή των μουσικών και καλλιτεχνικών μαθημάτων. ΟΧΙ πια στα containers
  2. Αγορά και συντήρηση μουσικών οργάνων και εποπτικού υλικού.
  3. Δωρεάν σύγχρονα μουσικά βιβλία.
  4. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς καθηγητών ειδικοτήτων και γενικής παιδείας όπως και έγκαιρη τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες.
  5. Μοριοδότηση για την εισαγωγή των υποψηφίων μαθητών στις μουσικές και καλλιτεχνικές σχολές και πιστοποίηση του επιπέδου των μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών.

Αγωνιζόμαστε για το σχολείο που μας αξίζει! Για ένα σχολείο ίσων ευκαιριών, χωρίς αποκλεισμό των οικονομικά αδύνατων μαθητών.

Παλεύουμε μαζί με τους γονείς και τους καθηγητές μας για ένα δημόσιο, ποιοτικό και δημιουργικό σχολείο.

Παίρνουμε θέση και ενωνόμαστε κάτω από τα ίδια αιτήματα. Δεν αρκούμαστε στα λίγα!».

 

Ακολούθησε Συναυλία.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αρκούν μόλις 5′ περπάτημα παραπάνω την ημέρα για να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας
23:37 Η κόρη του πρώην σταρ του ΝΒΑ Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι, είναι η ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια του κόσμου!
23:21 Πώς και γιατί η σωστή διατροφή της μητέρας «εγγυάται» ποιοτικό γάλα
23:01 Κρυπτονομίσματα: Η Binance διάλεξε την Ελλάδα ως βάση για να λάβει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας
22:50 Εμβόλιο μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση στους ηλικιωμένους
22:39 Στο τέλος του μήνα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ – Για ποια επιδόματα
22:28 Συναντήσεις για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη Δυτική Ελλάδα
22:16 Νέα Υόρκη: Ελάφι εισέβαλε σε τράπεζα από το… παράθυρο
22:05 ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι, πολικό ψύχος και ανησυχία για τον χειρότερο χειμώνα των τελευταίων 40 ετών ΒΙΝΤΕΟ
21:53 Γαλάτσι: Νεαροί πέταξαν βεγγαλικά σε προαύλιο σχολείου – Στο νοσοκομείο με έγκαυμα 14χρονος
21:41 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Κανονικά στον πάγκο στον μικρό τελικό ο Βλάχος
21:32 ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
21:24 Κραν Μοντανά: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του μπαρ μετά την καταβολή 215.000 ευρώ
21:16 ΕΦΚΑ: Μη διαθέσιμες για 2 ώρες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τη Δευτέρα
21:08 Πάτρα: Η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερινά Σίμου στην κινητοποίηση του Μουσικού Σχολείου
21:00 Στάρμερ: Αποκρουστική η δήλωση Τραμπ για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
20:52 Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία
20:44 Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης
20:36 Η Co2gether στηρίζει δράσεις εμβολιασμού παιδιών Ρομά με προσφορά τροφίμων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο  
20:28 Στα παρασκήνια του «OVO»: Βρεθήκαμε στον μαγικό κόσμο του Cirque du Soleil στην Αγγλία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ