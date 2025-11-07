Πάτρα: Η απάντηση Μαστοράκου στις βολές Αναγνωστοπούλου

«Για εσφαλμένα, ανακριβή και ατεκμηριώτα στοιχεία» κάνει λόγο η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Αννα Μαστοράκου σε «οφειλόμενη απάντηση» στη βουλευτή Αχαΐας, της Νέας Αριστερας, Σία Αναγνωστοπούλου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κα Αναγνωστοπούλου,

Με έκπληξη πληροφορήθηκα το περιεχόμενο της ερώτησης, η οποία περιλαμβάνει εσφαλμένα, ανακριβή και ατεκμηρίωτα στοιχεία. Προς αποκατάσταση της αλήθειας και της θεσμικής τάξης, οφείλω να επισημάνω τα εξής:

1. Περί «αρχείων» και «τεκμηρίων» της υποψίας:

Αυτά που υπαινίσσεστε, δεν προκύπτουν από τα επίσημα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, στα οποία υπάρχουν νόμιμες άδειες και συμβάσεις. Εάν υπάρχουν τέτοια έγγραφα, οφείλουν να τεθούν υπόψιν των αρμοδίων αρχών προς διασταύρωση, έλεγχο και αξιολόγηση.

2. Περί «σύγκρουσης συμφερόντων»:

Καμμία διάταξη νόμου δεν προβλέπει αυτά που διαδίδετε περί σύγκρουσης συμφερόντων στη συμμετοχή αιρετού προσώπου (Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, μέλους ΔΣ του ΠΙΣ και Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της ΠΔΕ) σε δημόσιο πρόγραμμα πρόληψης, στο οποίο συμμετέχουν ισότιμα περί τα 40 ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια της Πάτρας. Τονίζεται ότι οι ιδιότητες αυτές είναι θεσμικές, άμισθες και ασκούνται κατόπιν προτίμησης εκλογικού σώματος σε τοπικό, Περιφερειακό και Πανελλήνιο επίπεδο, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό όφελος.

3. Περί «επιχειρηματικής δραστηριότητας»:

Είναι πασίγνωστο ότι δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει την άσκηση νόμιμης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας από ιατρό, ο οποίος κατέχει αιρετό ή άμισθο θεσμικό αξίωμα. Τα δύο εργαστήριά μου λειτουργούν νόμιμα ως νομικές μορφές, παρέχοντας οκτώ θέσεις εργασίας σε εξειδικευμένο προσωπικό, με ποιότητα υπηρεσιών, πλήρη διαφάνεια και νομιμότητα σε κάθε επίπεδο.

4. Περί αποζημίωσης χωρίς clawback:

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι ποιοτικές, διαφανείς και αποζημιώνονται ακέραια, σύμφωνα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες παρόχους. Βουλευτής του Ελληνικού κοινοβουλίου θεωρεί προνομιακή μεταχείριση ;; το να αμείβεται ένας ιατρός στο ακέραιο, χωρίς περικοπή του κατάπτυστου και ληστρικού clawback. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους Έλληνες εργαστηριακούς ιατρούς, που κινητοποιούνται Πανελλαδικά κατά αυτού του ληστρικού μέτρου ;;

5. Περί «πειθαρχικής παραπομπής»

Ζητάτε να μου ασκηθεί πειθαρχική δίωξη χωρίς να είστε σε θέση να περιγράψετε με σαφήνεια το πειθαρχικό παράπτωμα. Απαιτείτε τη δίωξη κατά δύο ιατρικών νόμιμων επιχειρήσεων και κατ’επέκταση του εξειδικευμένου προσωπικού τους, υπονομεύοντας ατεκμηρίωτα, την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Η δημόσια διατύπωση αστήρικτων υπονοιών, χωρίς επίσημα ευρήματα ή διοικητικό έλεγχο, συνιστά προσβολή θεσμών και υπονομεύει τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Κα Αναγνωστοπούλου, αλήθεια θεωρείτε ότι η κοινοβουλευτική σας παρουσία, αναβαθμίζεται με κατασκευασμένες “οσμές σκανδάλων” και “fake news”, αυθαίρετες ερμηνείες, με στόχο την ατομική και επαγγελματική μου στοχοποίηση; Οι δημόσιες δράσεις πρόληψης υπηρετούν το κοινωνικό συμφέρον και δεν μπορεί να αποτελούν πεδίο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης εις βάρος προσώπων που εργάζονται θεσμικά, άμισθα και με διαφάνεια.

Άννα Μαστοράκου

άμισθη Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών,

άμισθο μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,

άμισθη Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



