Πάτρα: Η διαδρομή του Παλαμά στην Ακαδημία Αθηνών φωτίζεται σε νέα εκδήλωση

Συνεχίζεται την Τετάρτη 1 Απριλίου στην Πάτρα ο ερευνητικός κύκλος «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», με μια διάλεξη αφιερωμένη στον Κωστή Παλαμά και τη σχέση του με την Ακαδημία Αθηνών, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Η εκδήλωση φιλοξενείται στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», ενώ παράλληλα παραμένει ανοικτή και η έκθεση «Οι Δίαυλοι».

31 Μαρ. 2026 12:59
Pelop News

Με επίκεντρο τον Κωστή Παλαμά και τη θέση του στον πνευματικό χάρτη της χώρας συνεχίζεται στην Πάτρα η σειρά διαλέξεων του ερευνητικού κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», που συνδιοργανώνουν η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», στην οδό Κορίνθου 241.

Ομιλήτρια θα είναι η Φιόνα Αντωνελάκη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Ο Παλαμάς στην Ακαδημία Αθηνών». Η συγκεκριμένη διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών το 1926, δίνοντας ένα ακόμη σημείο αναφοράς στον φετινό κύκλο.

Παράλληλα, συνεχίζεται και η έκθεση «Οι Δίαυλοι», η οποία φωτίζει τον ρόλο των εντύπων, των ταχυδρομείων και των θαλάσσιων συνδέσεων, με την Πάτρα να παρουσιάζεται ως κομβικό σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δύση. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα τεκμήρια της έκθεσης προέρχονται από φορείς, φιλοτελικές εταιρίες και συλλέκτες.

Η εκδήλωση έρχεται να ενισχύσει τον ερευνητικό και δημόσιο διάλογο γύρω από το έργο και την εποχή του Παλαμά, σε έναν κύκλο που συνδέει τη λογοτεχνία, την ιστορία των ιδεών και τη διαδρομή της πόλης μέσα από τα τεκμήριά της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ