Πάτρα: Η δημοτική αρχή στην κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου – «Απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο»

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, με τα σωματεία, τους φορείς, την νεολαία και τον λαό της πόλης, απαίτησαν για μια ακόμα φορά σήμερα, την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, στην κινητοποίηση που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας.

Χαιρετισμό εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, απηύθυνε η Αντιδήμαρχος, Κατερίνα Σίμου, τονίζοντας τα εξής:

«Χαιρετίζουμε την σημερινή πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και το σημερινό συλλαλητήριο ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας βρίσκεται σήμερα εδώ, γιατί κανείς δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος και σιωπηλός μπροστά στις εξελίξεις και την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων που οδηγούν σε γενίκευση του πολέμου, με ολέθριες συνέπειες για το λαό μας και τους λαούς ολόκληρου του πλανήτη.

Και από εδώ καλούμε τον πατραϊκό λαό να δυναμώσει τον αγώνα του για να σταματήσει όχι μόνο η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας, αλλά και οι διευκολύνσεις που παρέχονται στις ΗΠΑ, την Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που αιματοκυλούν τους λαούς.

Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο ορμητήριο πολέμου, θύμα και θύτης άλλων λαών, με όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να είναι υπόλογες, που οι υποδομές της χώρας αξιοποιούνται για τους πολεμικούς σχεδιασμούς και μετατρέπουν την περιοχή μας, το λαό και τα παιδιά του σε στόχο αντιποίνων.

Κανένας εφησυχασμός και καμιά ανοχή στην σημερινή κυβέρνηση που έχει αναλάβει ρόλο σημαιοφόρου στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, βαδίζοντας στα χνάρια των προηγούμενων.

Καμιά εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς που πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και στηρίζουν τους πολεμικούς σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις.

Η χώρα μας εμπλέκεται ενεργά στον πόλεμο, και με την αποστολή αεροσκαφών και φρεγατών στην Κύπρο. Τα στρατιωτικά μέσα που στάλθηκαν εκεί δεν προορίζονται για την «προστασία του κυπριακού λαού» όπως ισχυρίζονται, αλλά για την υπεράσπιση των βρετανικών βάσεων και των αμερικανοΝΑΤΟϊκών υποδομών.

Δεν μπορούν να ξεγελάσουν το λαό μας, αφού αυτοί που εμφανίζονται ως δήθεν «προστάτες» του κυπριακού λαού είναι αυτοί που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή του νησιού.

Ο λαός μας για μια ακόμη φορά βιώνει τις συνέπειες του πολέμου και καλείται να πληρώσει ξανά τα σπασμένα, όχι μόνο από τα ιλιγγιώδη ποσά που ξοδεύονται για πολεμικούς εξοπλισμούς που μόνο τα σύνορα της χώρας δεν υπερασπίζονται, αλλά και για την ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας, που του στερούν από τις κοινωνικές παροχές, από τα σχολεία των παιδιών μας, την υγεία, τους μισθούς, στις ανατιμήσεις στην ενέργεια και την ακρίβεια.

Συνέπειες που φορτώνονται στην πλάτη των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των βιοπαλαιστών ΕΒΕ και αγροτών, για τα κέρδη μιας χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών, βιομήχανων και εφοπλιστών, για το ποιος θα κερδίσει στον μεταξύ τους ανταγωνισμό, για τα πετρέλαια, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους μεταφοράς και ενέργειας.

Πολλά θα ειπωθούν…

Για τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, όταν είναι μπλεγμένη μέχρι το λαιμό.

Ότι δεν είναι πατριωτικό να μιλάς ενάντια στις τεράστιες πολεμικές δαπάνες και τις μεταφορά εξοπλισμού και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων, όταν πυροβολαρχία είναι στη Σαουδική Αραβία και οι Φρεγάτες είναι στην Ερυθρά για να υπερασπιστούν τα καράβια των εφοπλιστών και τον πόλεμο που δεν είναι των λαών, αλλά των ιμπεριαλιστών για το ποιος θα κυριαρχήσει στις αγορές.

Και στο τέλος στο όνομα του «εθνικού συμφέροντος» θα ζητούν να μην σηκώνουμε κεφάλι, ησυχία και ανοχή στον όλεθρο που πληρώνουν οι λαοί και τα παιδιά μας.

Καμία ανοχή και καμία αναμονή είναι η απάντησή μας!

Οι εργαζόμενοι και ο λαός έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, με τη δράση, την οργάνωση και τον αγώνα τους.

Μπορούμε να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις, δυναμώνοντας την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Είμαστε εδώ και θα το λέμε δυνατά όπως το γράφει και το πανό που σήμερα το πρωί αναρτήθηκε από τη Δημοτική Αρχή στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης μέσα από τα λόγια του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου:

«Δεν έχουν θέση στην Ελλάδα οι βάσεις του θανάτου.

Δεν έχουν θέση στα ήρεμα λιμάνια μας τα μακάβρια όπλα των ξένων…

Χιλιάδες δισεκατομμύρια σπαταλιούνται για μέσα ολέθρου.

Θα γίνονταν σχολεία και κήποι κι εργαστήρια, ψωμί και στίχοι, αλέτρια και βιολιά…

Δε φτάνει ν’ αγαπάμε την Ειρήνη και τον Άνθρωπο.

Πρέπει ν’ αγωνιζόμαστε γι’ αυτόν…».

