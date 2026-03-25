Πάτρα: Η δημοτική αρχή τίμησε την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης

25 Μαρ. 2026 15:52
Pelop News

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και μέλη της Δημοτικής Αρχής παρέστησαν στις εκδηλώσεις, που έγιναν στην Πάτρα, για τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου 1821, τιμώντας αυτούς που επαναστάτησαν ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό και τη σκλαβιά και βγήκαν νικητές.

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 απέδειξε πως οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός και πως ο οργανωμένος λαός μπορεί να ανατρέψει όσους τον εκμεταλλεύονται, κερδίζοντας την ελευθερία του.

Μετά την Δοξολογία στον Ι.Ν. της Ευαγγελίστριας στην Πάτρα, ο Δήμαρχος Πατρέων και τα μέλη της Δημοτικής Αρχής παρακολούθησαν την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.

Ο Δήμαρχος σε δήλωση του ανέφερε:

«Σήμερα είναι ημέρα τιμής για την Επανάσταση του λαού, που μας δίνει πολλά μηνύματα για το σήμερα. Τότε αντιμετωπίσαμε κάποιους που ήταν πολύ ισχυρότεροι από ‘μας, την Οθωμανική αυτοκρατορία, αλλά τα καταφέραμε. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σήμερα, απέναντι σε όλους αυτούς που αισθάνονται ότι είναι πιο ισχυροί από ‘μας, καταδυναστεύουν ολόκληρο τον κόσμο, την χώρα μας και κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε την απάντηση που τους αξίζει! Το δίκιο θα κυριαρχήσει!».

Την Δημοτική Αρχή, στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην Οβρυά στην πλατεία Παπανδρέου, εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
