Πάτρα: Η Εισαγγελία απέναντι στην βία ανηλίκων - Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών Ευάγγελο Μάστακα
15 Μαρ. 2026 11:29
Στην ολοκλήρωση ενός πετυχημένου κύκλου συναντήσεων και συζητήσεων με φορείς και παιδιά προχώρησε η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας, με τον προϊστάμενο της Ευάγγελο Μάστακα, να συμμετέχει σε ημερίδες και εκδηλώσεις σε σχολεία και άλλους χώρους, ώστε να ευαισθητοποιήσει παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς στο μείζον θέμα της βία των ανηλίκων. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, το μήνυμα που στέλνει η Εισαγγελία μέσω της «Π», είναι σαφές. Πρέπει να σταματήσει το κύμα βίας που παρατηρείται στα σχολεία και μεταξύ των παιδιών.

Η ανήλικη παραβατικότητα πρέπει να σταματήσει άμεσα κυρίως μέσα από την πρόληψη και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, όπως επισημαίνει η Εισαγγελία Εφετών Πατρών. Οπως τονίζει, ερωτηθείς από την «Π», ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, η αίσθηση ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί βασικό παράγοντα για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών, την ψυχική τους ισορροπία αλλά και τη σχολική τους επίδοση. Για τον λόγο αυτό, η αντιμετώπιση της βίας μεταξύ ανηλίκων πρέπει να ξεκινά από την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου έχουν και οι ίδιοι οι μαθητές. Οπως τονίζεται, οι ανήλικοι δεν πρέπει να ασκούν βία αλλά ούτε και να τη δέχονται παθητικά. Η σιωπή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές θεωρείται μορφή ανοχής και γι΄αυτό τα παιδιά πρέπει να μιλούν ανοιχτά για όσα βιώνουν, απευθυνόμενα στους καθηγητές ή στους γονείς τους. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η απάντηση στη βία με βία δεν αποτελεί λύση, καθώς οδηγεί συχνά σε κλιμάκωση των συγκρούσεων και σε αντιστροφή των ρόλων, με το θύμα να μετατρέπεται σε θύτη.

Αντίθετα, η προσφυγή στις Αρχές αποτελεί ένδειξη υπευθυνότητας και ωριμότητας. Οι μαθητές καλούνται επίσης να αναπτύξουν αυτοκριτική και να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, ζητώντας συγγνώμη όταν έχουν προκαλέσει βλάβη σε άλλους. Αλλωστε καθοριστικός θεωρείται και ο ρόλος του σχολείου. Οπως σημειώνει ο κ. Μάστακας, το σχολείο οφείλει να διδάξει στους μαθητές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να επιλύουν τις συγκρούσεις χωρίς τη χρήση βίας. Παράλληλα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών παραβατικότητας, μέσα από κατάλληλη σχολική ατμόσφαιρα, επιμορφωτικά προγράμματα και συνεργασία μεταξύ σχολείων σε δράσεις κατά της βίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον ρόλο της οικογένειας. Οι γονείς καλούνται να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους και να δημιουργούν γύρω τους ένα προστατευτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, προτείνονται παρεμβάσεις και από την πλευρά της Πολιτείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενίσχυση της παρουσίας της Αστυνομίας σε περιοχές όπου καταγράφονται περιστατικά βίας, η δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής ή ψηφιακής πλατφόρμας για ανώνυμες καταγγελίες, καθώς και αυστηρότεροι έλεγχοι για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών επισημαίνει μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι η παρέμβαση της Δικαιοσύνης θα πρέπει να αποτελεί το τελευταίο στάδιο στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Πρώτα πρέπει να ενεργοποιούνται η οικογένεια, το σχολείο, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η Αστυνομία, ώστε τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Η βασική κατεύθυνση, όπως τονίζει, είναι η πρόληψη και όχι η τιμωρία. Στόχος είναι οι νέοι να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες των πράξεών τους και να αναλάβουν την ευθύνη των επιλογών τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

