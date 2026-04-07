Πάτρα: Η γραμμή για Κεφαλονιά και Ιθάκη έρχεται στον Σταθμό Κανελλόπουλου

07 Απρ. 2026 14:35
Pelop News

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. και η Levante Ferries ανακοινώνουν ότι από το Σάββατο  4 Απριλίου  2026  η ακτοπλοϊκή γραμμή Πάτρα – Κεφαλονιά – Ιθάκη εξυπηρετείται από τον Προβλήτα 14 του Νέου Λιμένα Πατρών, με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού να πραγματοποιείται από τον Επιβατικό Σταθμό Κανελλόπουλου.

Η μετάβαση της γραμμής στις σύγχρονες υποδομές του Σταθμού Κανελλόπουλου εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του λιμένα Πατρών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, εξασφαλίζοντας καλύτερη οργάνωση της επιβατικής κίνησης, υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Ο Επιβατικός Σταθμός Κανελλόπουλου, πλήρως εξοπλισμένος για τη διαχείριση επιβατικών ροών, προσφέρει σύγχρονες εγκαταστάσεις, οργανωμένους χώρους αναμονής και βελτιωμένες συνθήκες εξυπηρέτησης για επιβάτες και οχήματα.

Η Levante Ferries, σε συνεργασία με τον ΟΛΠΑ Α.Ε. και τον εκπρόσωπο  της   εταιρείας  στην Πάτρα κ. Γιώργο Τελώνη, συνεχίζει να ενισχύει τη θαλάσσια σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας με τα νησιά του Ιονίου, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες μετακίνησης κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών της περιοχής.

Η λειτουργική αυτή αναβάθμιση συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επιβατών και ενισχύει τον ρόλο του λιμένα Πατρών ως βασικής πύλης θαλάσσιων μεταφορών για τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο.

