Πάτρα: Η κακή «συνήθεια» στη μονοδρομημένη οδό Αϊδινίου

Μέχρι πριν από μια δεκαπενταετία περίπου, η οδός Αϊδινίου ήταν δρόμος διπλής κατεύθυνσης και ένα όχημα μπορούσε τόσο να ανέβει, όσο και να κατέβει από την πλατεία Μαρούδα. Φαίνεται πως το γεγονός είχε αποτυπωθεί έντονα στη συνείδηση των περισσότερων οδηγών (κυρίως των κατοίκων στην περιοχή), με αποτέλεσμα να παρατηρείται δυστυχώς το φαινόμενο τόσα χρόνια μετά -και παρά τη μονοδρόμηση της συγκεκριμένης οδού (μόνο κάθοδος)- να συνεχίζεται η διπλή πορεία των οχημάτων.

Τι κι αν στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Αϊδινίου έχει τοποθετηθεί απαγορευτική σήμανση; Πολλοί οδηγοί επιμένουν να ανεβαίνουν προς την πλατεία Μαρούδα, υποπίπτοντας έτσι σε παράβαση του ΚΟΚ χωρίς να λογαριάζουν τις συνέπειες. Συνέπειες που μπορεί να είναι από κλήση της Τροχαίας έως και τροχαία ατυχήματα, καθώς ειδικά μετά την ανάπλαση των Προσφυγικών, οι δρόμοι έχουν στενέψει πολύ σε πλάτος και σε συνδυασμό και με τα παρκαρισμένα οχήματα, στο οδόστρωμα δεν χωρούν, πλέον, δυο αυτοκίνητα.

Καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για «συνεχή παραβατικότητα, όχι μόνο από μηχανάκια, αλλά και από αυτοκίνητα, ακόμη και από φορτηγάκια», ενώ τις προάλλες μας καταγγέλθηκε ότι σημειώθηκε και τροχαίο με μηχανάκι που ανέβαινε με ταχύτητα προς την πλατεία Μαρούδα, το οποίο συγκρούστηκε με όχημα που κατέβαινε (ο οδηγός του αυτοκινήτου είτε δεν υπολόγισε καλά τις αποστάσεις είτε αιφνιδιάστηκε είτε… ήθελε να δώσει ένα μάθημα στον παραβάτη μοτοσικλετιστή).

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛΑΣ είναι ενήμερη για το φαινόμενο και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα στο σημείο να δούμε μπλόκα και ελέγχους. Με μια πρόχειρη αυτοψία, πάντως, στην οδό Αϊδινίου, καταγράψαμε πολλές παραβατικές συμπεριφορές -και μάλιστα σε κάποιες εξ αυτών οι παραβάτες οδηγοί ζητούσαν και τα… ρέστα από τους νόμιμους(!).

«Οι πιο πολλοί παραβατικοί μένουν στα Προσφυγικά και είναι μεσήλικες», μας είπε κάτοικος της περιοχής. «Για πολλά χρόνια ο δρόμος ανεβοκατέβαινε και προφανώς έχουν συνηθίσει σε αυτό το μοτίβο και δεν μπορούν να το αλλάξουν όσα χρόνια κι αν περάσουν. Επίσης, τον ΚΟΚ δεν ακολουθούν και νεαροί δικυκλιστές».

