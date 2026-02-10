Πάτρα: Η κοπή πίτας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ΦΩΤΟ

Με τη συμμετοχή πλήθους μηχανικών, εκπροσώπων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και θεσμικών Φορέων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7/02/2026 η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, στο κέντρο διασκέδασης «Χάραμα», στην Πάτρα.

Η εκδήλωση ήταν μια σημαντική στιγμή συνάντησης, επικοινωνίας και διαλόγου για τον τεχνικό και επιστημονικό κόσμο της περιοχής, αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στη στήριξη των μηχανικών, στην προώθηση της συλλογικότητας και στη συμβολή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας.

Στη σύντομη ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος αναφέρθηκε στον διπλό ρόλο του ΤΕΕ στη νέα εποχή, αφενός ως θεσμικού στηρίγματος των μηχανικών, παρέχοντας εργαλεία, ασφάλεια και προοπτική, αφετέρου ως φωνής κοινωνικής ευθύνης και θεσμικού πυλώνα για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη βιώσιμη πρόοδο της Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Καραχάλιος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του ΤΕΕ που αφορούν κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης και υποδομών, όπως η έλευση του τρένου στην Πάτρα και την Ηλεία, αλλά και σε συνολικά ζητήματα χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις στρατηγικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις του ΤΕΕ, όπως η χαρτογράφηση του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Πάτρας, με στόχο την ανάδειξή της σε τρίτο πυλώνα καινοτομίας στη χώρα, καθώς και η διαμόρφωση Πλαισίου Ανάλυσης και Μείωσης Κινδύνων για τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, προωθώντας ένα νέο μοντέλο Περιφερειακής Ανθεκτικότητας, με την πρόληψη να αντιμετωπίζεται ως επένδυση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για το Κυκλοφοριακό της Πάτρας, με στόχο την ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών και την κατάθεση εφαρμόσιμων και ρεαλιστικών προτάσεων, ενώ έμφαση έδωσε στην παραχώρηση του Κληροδοτήματος Κόλλα στο ΤΕΕ για 40 έτη, που εξασφαλίζει τη μόνιμη στέγη του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και την αναβάθμιση ενός ιστορικού κτιρίου στο κέντρο της Πάτρας, ως αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης θεσμικής συνεργασίας.

Ο κ. Καραχάλιος υπογράμμισε ότι τίποτα από όσα υλοποιούνται σήμερα δεν ξεκινά από το μηδέν, επισημαίνοντας τη σημασία της θεσμικής μνήμης, της συνέχειας και της συνέπειας. Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, όπως ανέφερε, διαθέτει ιστορία και διαδρομή και τιμά το έργο των προηγούμενων διοικήσεων και των συναδέλφων που υπηρέτησαν τον θεσμό με ευθύνη και ακεραιότητα.

Κλείνοντας, ο κ. Καραχάλιος τόνισε ότι το Επιμελητήριο παραμένει παρόν στην κοινωνία με γνώση, ευθύνη και συνεργασία, επενδύοντας στο συλλογικό και όχι στο πρόσκαιρο. Επανέλαβε τη δέσμευση για ανοιχτό διάλογο, καθαρές θέσεις και σταθερό προσανατολισμό στο δημόσιο συμφέρον, ευχόμενος σε όλους υγεία, δύναμη και μια δημιουργική χρονιά με περισσότερη συνεργασία και καλύτερους όρους ζωής για την κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσων Φωτήλας, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κ. Δημήτριος Κατσαρός, οι Δήμαρχοι Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Ερυμάνθου κ. Θεόδωρος Μπάρης και Πηνειού κ. Αλέξιος Καστρινός.

Παρέστησαν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Στυλιανός Μπλέτσας (ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη) και Άννα Μαστοράκου, η Αντιδήμαρχος κα Αναστασία Τογιοπούλου (ως εκπρόσωπος του Δημάρχου), ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου/ Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Γιώργος Παππάς, ο πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, η Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας κα Ολυμπία Λόη, οι πρώην Πρόεδροι του ΤΕΕ Βασίλης Αϊβαλής (επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι») και Θανάσης Γιανναδάκης, ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Σπύρος Σκιαδαρέσης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νίκος Σταθακόπουλος, ο διοικητής του Νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, ΝΔ Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Γιώργος Βαγενάς, δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με ζωντανή μουσική από τους Γρηγόρη Πετράκο και Μυρτώ Καμβυσίδη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



