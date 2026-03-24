Πάτρα: Η Λέσχη Ανάγνωσης του Ωδείου ανοίγει συζήτηση για το βιβλίο του Μπάρενμποϊμ

Με επίκεντρο τη σχέση μουσικής και ζωής, η Λέσχη Ανάγνωσης της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών επιστρέφει το Σάββατο 28 Μαρτίου με μια ακόμη ανοιχτή συνάντηση για το βιβλίο και την τέχνη. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά βρίσκεται το έργο του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ «Η Μουσική Κινεί τον Χρόνο».

24 Μαρ. 2026 11:46
Pelop News

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Λέσχη Ανάγνωσης της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών συνεχίζει τις συναντήσεις της, διαμορφώνοντας έναν ανοιχτό χώρο ανταλλαγής σκέψεων για ανθρώπους που αγαπούν το βιβλίο, τη μουσική και την τέχνη, χωρίς να απαιτείται κάποια ειδική γνώση.

Οι συναντήσεις της Λέσχης έχουν ως στόχο να φέρουν κοντά όσους θέλουν να προσεγγίσουν δημιουργικά ζητήματα λογοτεχνίας και μουσικής, μέσα από συζήτηση, ακροάσεις και παρουσία προσκεκλημένων που δίνουν το δικό τους στίγμα σε κάθε βραδιά.

Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στις 7 το απόγευμα, και θα είναι αφιερωμένη στο βιβλίο του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ «Η Μουσική Κινεί τον Χρόνο».

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Τίμος Γεννάτος, καθηγητής και σολίστ πιάνου, ο οποίος θα ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το έργο και τις ιδέες που αναπτύσσονται στις σελίδες του.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο οπισθόφυλλο, το βιβλίο δεν απευθύνεται αποκλειστικά ούτε σε μουσικούς ούτε σε μη μουσικούς, αλλά σε εκείνους που θέλουν να αναζητήσουν τις βαθύτερες συνδέσεις ανάμεσα στη μουσική και τη ζωή και να προσεγγίσουν μια ιδιαίτερη μορφή σοφίας που, όπως σημειώνεται, μπορεί να συλλάβει μόνο «ένα σκεπτόμενο αυτί».

Η νέα αυτή συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης φιλοδοξεί να αποτελέσει ακόμη μία αφορμή για ουσιαστική επαφή με το βιβλίο, τη σκέψη και τη μουσική εμπειρία, μέσα σε ένα περιβάλλον ανοιχτό, φιλικό και ζωντανό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ