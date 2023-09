Πάτρα: Η Λέσχη Εκτός Γραμμής κάνει προβολές Εκτός Οθόνης

Αντιφασιστικός είναι ο Σεπτέμβριος στην λέσχη Εκτός Γραμμής, με προβολές Εκτός Οθόνης! Οι συγκεκριμένες προβολές θα αποτελέσουν το αφιέρωμα της λέσχης για τα 10 χρόνια από την δολοφονία του γνωστού ράπερ για την αντιφασιστική του δράση Παύλο Φύσσα από Χρυσαυγίτες.

Όπως σημειώνεται: “Η άνοδος του φασισμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που αποτυπώθηκε με την είσοδο τριών ακροδεξιών κομμάτων στην Βουλή, δεν μας αφήνει καθόλου αδιάφορους. Γι αυτό και επιλέγουμε να αναδεικνύουμε ένα διαφορετικό αντιπρόταγμα πολιτισμού απ’ το κυρίαρχο, που βάζει μπροστά την πάλη απέναντι στον φασισμό, ο οποίος εμποτίζει με το δηλητήριο του την κοινωνία”.

Το πρόγραμμα των προβολών για τις επόμενες Τετάρτες στις 9 μ.μ.:

6/9 Fascism and football (2003)

13/9 This is England (2006)

20/9 Χρυσή αυγή: Υπόθεση όλων μας (2021)

Σε περίπτωση βροχής οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον εσωτερικό χώρο της λέσχης.